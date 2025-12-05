Conheça os finalistas da Copa Costa Doce de Futsal

Turuçu conquistou a vaga após vencer Arroio Grande, nos pênaltis. Divulgação / CCDF

Jaguarão e Turuçu vão decidir o título da Copa Costa Doce de Futsal. As finais serão disputadas na segunda-feira (8), na Capital da Pimenta, e na quinta-feira (11), na fronteira, ambas às 21h.

A seleção de Jaguarão garantiu o direito de fazer o jogo decisivo em casa graças ao melhor retrospecto geral na competição. Na primeira fase, liderou o grupo B com nove pontos. No mata-mata, eliminou Rio Grande e Pelotas, vencendo todas as partidas.

Do outro lado, Turuçu foi dono da melhor campanha geral da primeira fase, somando dez pontos e liderando o grupo A. Nas quartas de final, goleou Cristal e avançou com tranquilidade. Porém, nas semifinais, acabou perdendo a vantagem de decidir em casa após perder a partida de ida para Arroio Grande. Na volta, vitória por 6 a 3, no tempo normal, seguido de empate, em 1 a 1, na prorrogação e vitória nos pênaltis por 5 a 4.

Finais

Ida | segunda-feira (8), às 21h, no ginásio Caixinha, em Turuçu.

Volta | quinta-feira (11), às 21h, no ginásio Ferrujão, em Jaguarão.