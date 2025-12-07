“Coloquei mais de R$ 600 mil”: Daniel Carvalho rompe com o Pelotas e expõe divergências

Principal ponto de conflito, segundo ex-jogador, foi a natureza de seu vínculo, que não previa salário. Lucas Rhamon / Pelotas/Divulgação

O ex-jogador Daniel Carvalho, que atuava como diretor esportivo e responsável pelas categorias de base do Esporte Clube Pelotas, anunciou na noite deste sábado (6) seu desligamento do clube. A decisão foi comunicada em um vídeo publicado no Instagram, no qual ele detalha os motivos da ruptura com o Lobão.

O principal ponto de conflito foi a natureza de seu vínculo, que não previa salário, mas uma permuta com o clube.

— Hoje eu não tinha salário no Pelotas, eu tinha uma permuta. O que eu recebia não pagaria nem o aluguel do espaço da minha academia, da barbearia… Era uma troca — afirmou.

Divergência sobre a permuta

Segundo Carvalho, a situação se agravou quando o presidente Rodrigo Brito informou que a “carência” da permuta passaria a ser cobrada. Ele diz ter compreendido o aviso como um desligamento.

— Eu perguntei: “Então tu tá me desligando do clube?”. E ele disse que não, que eu ficaria só na base — relatou.

Para o ex-jogador, porém, o contrato não fazia distinção entre atuação no profissional e na base. Diante da mudança, decidiu deixar definitivamente o Pelotas.

— Dentro dessa condição que o presidente colocou, hoje eu estou me desligando do clube. Não vou mais fazer parte do profissional nem da base — declarou.

Investimentos no clube

No vídeo, Carvalho afirmou ter colocado recursos próprios em obras e no trabalho de formação de atletas.

— Eu tenho certeza que ninguém colocou mais dinheiro no clube do que eu nesses três anos. Coloquei mais de R$ 600 mil tratando da base e em obras no estádio. Eu não tirei um real do Pelotas — disse.

Ainda conforme ele, a justificativa dada pelo presidente para a cobrança da permuta é que o futebol profissional só deve retornar em junho do próximo ano, dificultando a formalização da remuneração.

Trabalho com jovens

Carvalho afirmou que seguirá seu projeto de formação de atletas, seja ou não no Pelotas. Ele também deixou aberta a possibilidade de retorno, caso o clube aceite uma proposta da qual faz parte.