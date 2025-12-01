Campeão pelo Xavante como jogador e treinador, Gilson Maciel destaca: "O Brasil foi feito para estar na minha vida"

Gilson Maciel assumiu o Xavante na quinta rodada da primeira fase. Daniel Costa / Grupo RBS

Campeão pelo Brasil de Pelotas como jogador em 1992 e, agora, também como treinador, Gilson Maciel não escondeu a emoção após a conquista invicta da Copa FGF, no domingo (30). O título, que representa a primeira taça de sua carreira como técnico, ficará marcada para sempre em sua pele.

— O Brasil foi feito para estar na minha vida. Estive como atleta e hoje entro para a história como treinador. Eu vou eternizar (o título) com uma tatuagem dessa taça — afirmou Gilson Maciel.

Desde sua chegada ao clube, em 14 de outubro, o treinador tem reforçado a identificação com o Xavante, sentimento que, segundo ele, só se intensificou ao longo da campanha:

— Está fazendo 48 dias desde que eu cheguei. Parece que eu tô aqui há três ou quatro anos. Eu me sinto em casa [...] Hoje (domingo) a cidade de Pelotas está bem mais feliz, porque o campeão é o Brasil — declarou.

O título

Ao longo da Copa FGF, o Brasil somou seis vitórias e sete empates, sendo campeão invicto. Na decisão, igualdade de 1 a 1 na ida, no Cristo Rei, e vitória de 2 a 0 na partida de volta, no Bento Freitas.

Na coletiva após a decisão, Maciel destacou que a equipe foi merecedora da taça pela solidez demonstrada e pela capacidade de superar os obstáculos que apareceram ao longo da competição: