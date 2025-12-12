Campeões da Copa FGF, laterais pelotenses são os primeiros atletas contratados pela SAF do Brasil de Pelotas

Atleta assumiu a titularidade na quarta rodada. Gabriel Costa / G.E. Brasil

Os pelotenses Otávio Farias e Yuri Farias foram os primeiros atletas confirmados para integrar o Brasil de Pelotas em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O lateral-esquerdo Otávio, de 31 anos, vai defender o Inter-SM no Gauchão, por empréstimo, e retorna ao Bento Freitas para a disputa da Série D. Ele foi um dos líderes da equipe campeã da Copa FGF. No vídeo de bastidores do título, divulgado pelo clube, é possível ver Otávio como um dos capitães do vestiário, motivando a equipe antes das partidas.

Otávio iniciou a campanha da Copinha no banco de reservas e assumiu a titularidade na quarta rodada, com a lesão de Lucas Serafini. Desde então, foram 11 partidas, atuando durante os 90 minutos em dez delas.

Leia Mais Transação da SAF do Brasil de Pelotas será concluída somente em 2026

Já o lateral-direito Yuri, de 21, começou a temporada no Canaã Esporte Clube, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele estreou pelo Xavante em maio e participou de nove partidas pela série D. Pela Copinha, disputou 12 jogos e foi responsável por um gol de cabeça na goleada de 9 a 0 sobre o São Gabriel.