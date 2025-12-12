Campeões da Copa FGF, laterais pelotenses são os primeiros atletas contratados pela SAF do Brasil de Pelotas

Os pelotenses Otávio Farias e Yuri Farias foram os primeiros atletas confirmados para integrar o Brasil de Pelotas em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
O lateral-esquerdo Otávio, de 31 anos, vai defender o Inter-SM no Gauchão, por empréstimo, e retorna ao Bento Freitas para a disputa da Série D. Ele foi um dos líderes da equipe campeã da Copa FGF. No vídeo de bastidores do título, divulgado pelo clube, é possível ver Otávio como um dos capitães do vestiário, motivando a equipe antes das partidas.
Otávio iniciou a campanha da Copinha no banco de reservas e assumiu a titularidade na quarta rodada, com a lesão de Lucas Serafini. Desde então, foram 11 partidas, atuando durante os 90 minutos em dez delas.
Já o lateral-direito Yuri, de 21, começou a temporada no Canaã Esporte Clube, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele estreou pelo Xavante em maio e participou de nove partidas pela série D. Pela Copinha, disputou 12 jogos e foi responsável por um gol de cabeça na goleada de 9 a 0 sobre o São Gabriel.
A negociação pelas duas permanências foi conduzida pelo coordenador técnico Hélio Vieira, com aval de Emerson da Rosa, coordenador do departamento de futebol a partir da chegada da SAF. A ideia da nova gestão é manter profissionais identificados com o clube e com a cidade.