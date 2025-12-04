Campeão da Copa FGF, Brasil de Pelotas será o adversário do Inter na Recopa Gaúcha 

Brasil enfrentou o Inter B na primeira fase da Copa FGF. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas será o adversário do Inter na Recopa Gaúcha de 2026. O título da Copa FGF, conquistado no último domingo (30), credencia o Xavante a competição, realizada desde 2014 entre os campeões do Gauchão e da Copinha.

Desde 2019, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tem alternado o mando de campo a cada edição entre o campeão estadual e o campeão da Copinha. Neste ano, por exemplo, a decisão entre Grêmio e São José foi realizada na Arena. Assim, em 2026, a tendência é de que a partida aconteça no estádio Bento Freitas.

Sem títulos da Copa FGF ou do Gauchão desde a criação da Recopa, esta será a primeira participação de Brasil no torneio. Já o Inter disputou as quatro edições iniciais da competição e conquistou os títulos de 2016 e 2017.

Possível data