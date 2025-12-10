Esportes

Futsal 
Notícia

Campeão da Copa do Mundo Feminina, pelotense revela momento decisivo: "Tive a certeza que o título não escapava mais"

Márcio Coelho foi auxiliar técnico na conquista do mundial, no último domingo (7)

Daniel Costa

