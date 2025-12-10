Campeão da Copa do Mundo Feminina, pelotense revela momento decisivo: "Tive a certeza que o título não escapava mais"

Atual melhor técnico do mundo de clubes de futsal feminino, o pelotense Márcio Coelho viveu seu auge profissional no domingo (7), ao conquistar o título da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Auxiliar técnico de Wilson Savóia, ele revela que a certeza do título veio ainda na semifinal, diante da Espanha.
— Teve um momento contra a Espanha que estava 2 a 0 e deu um bate-rebate. A espanhola acertou uma bola cruzada no ângulo muito alto, com muita gente na frente, e a Bianca voou na bola e fez uma defesa incrível. Eu olhei para o nosso preparador de goleiras, o Ale (Alexandre Politzer), e falei: "a gente é campeão, ninguém tira mais". Tive a certeza ali que o título não escapava mais da nossa mão — relembra.
Campanha perfeita
O Brasil encerrou o mundial com 100% de aproveitamento, mesmo disputando a primeira fase na chave considerada a mais difícil da competição. A equipe liderou o Grupo D com vitórias por 4 a 1 sobre o Irã, 6 a 1 diante da Itália e 9 a 0 contra o Panamá. Nas fases eliminatórias, goleou o Japão por 6 a 1 nas quartas, venceu a Espanha por 4 a 1 na semifinal e superou Portugal por 3 a 0 na decisão.
Para Coelho, a partida mais difícil foi justamente a estreia, contra o Irã, marcada pela tensão e pelo nervosismo. A campanha invicta, segundo ele, coroa um trabalho iniciado há uma década.
— Alguns membros dessa comissão como o Savóia, eu, o Ale (Alexandre Politzer), preparador de goleiras, estamos juntos desde 2015 quando a Copa do Mundo ainda não era oficializada pela Fifa e eram as federações que organizavam. Fomos convocados em 2015 para a disputa do mundial extra oficial na Guatemala, quando também vencemos a Espanha na semifinal e depois vencemos a Rússia na final.
Nova estrutura
Na época da primeira conquista, a seleção era comandada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Desde 2021, passou a integrar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mudança que fez a diferença na preparação para a primeira Copa do Mundo oficial.
— Antes, as convocações eram de cinco dias, na véspera das competições. Essa foi a primeira vez que a gente teve uma preparação boa. Foram 51 dias juntos. Começou em Lages, depois fomos para a Granja Comary e depois para fazer a aclimatação e amistosos na Tailândia. Foi tudo muito bem pensado, muito bem organizado e a gente que estava dentro do processo sabe o porquê que as coisas deram certo — conta.
Mesmo após a maior conquista da carreira, Coelho garante que mantém a ambição e a dedicação diária:
— É um sentimento de esforço recompensado, mas sonho em continuar aprendendo, é isso que me move todo dia. A gente não pode achar que conquistou a Copa do Mundo e parou por aqui.
Treinador
Revelado no Clube Brilhante, de Pelotas, Márcio Coelho treina o Stein Cascavel (PR) desde 2021, período em que acumulou diversos títulos relevantes, como o bicampeonato da Copa Libertadores.
De volta ao Brasil na noite de terça-feira (9), o técnico já mira outra decisão, a final da Liga Feminina de Futsal, competição em que já foi campeão duas vezes. O primeiro jogo entre Stein e Leoas da Serra acontece nesta na sexta-feira (12), às 20h, no Ginásio da Neva, em Cascavel. A partida de volta está marcada para 16 de dezembro, em Foz do Iguaçu.
