Brasil e Pelotas conhecem possíveis adversários da Divisão de Acesso

Brasil e Pelotas já conhecem os prováveis adversários na Divisão de Acesso de 2026. Com as definições da Terceirona, os 16 clubes que disputarão a Série A2 no próximo ano estão confirmados.
No último domingo (30), Apafut e Guarani-VA eliminaram São Paulo-RG e Rio Grande, respectivamente, e garantiram as duas vagas restantes na competição.
A Divisão de Acesso será disputada em 18 datas, divididas entre 2 de agosto e 31 de outubro. Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos e enfrentarão os adversários dos outros agrupamentos, em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.
A definição dos grupos acontecerá no congresso técnico da competição, que deverá ser realizado somente em junho ou julho.
Clubes participantes
- Aimoré
- Apafut
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Guarani-VA
- Gramadense
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲