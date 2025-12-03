Brasil e Pelotas conhecem possíveis adversários da Divisão de Acesso

Competição deve ter ao menos um clássico Bra-Pel. Gabriel Costa / G.E.Brasil

Brasil e Pelotas já conhecem os prováveis adversários na Divisão de Acesso de 2026. Com as definições da Terceirona, os 16 clubes que disputarão a Série A2 no próximo ano estão confirmados.

No último domingo (30), Apafut e Guarani-VA eliminaram São Paulo-RG e Rio Grande, respectivamente, e garantiram as duas vagas restantes na competição.

A Divisão de Acesso será disputada em 18 datas, divididas entre 2 de agosto e 31 de outubro. Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos e enfrentarão os adversários dos outros agrupamentos, em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.

A definição dos grupos acontecerá no congresso técnico da competição, que deverá ser realizado somente em junho ou julho.

Clubes participantes

Aimoré

Apafut

Bagé

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Esportivo

Gaúcho

Glória

Guarani-VA

Gramadense

Lajeadense

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz

União Frederiquense

Veranópolis