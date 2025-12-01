Brasil de Pelotas vence o Aimoré e é campeão invicto da Copa FGF

Murilo foi o artilheiro do Brasil na Copa FGF e marcou o primeiro gol da final. Max Peixoto / FGF

O Brasil de Pelotas é o campeão da Copa FGF – Troféu Ruy Carlos Ostermann. Com uma atuação de luxo no primeiro tempo, o Xavante venceu o Aimoré por 2 a 0 neste domingo (30), no Bento Freitas, e conquistou o título inédito após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no Cristo Rei.

Murilo e Wesley marcaram os gols na partida que marcou o último jogo do clube antes da transição do modelo associativo para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Com a conquista invicta, o Brasil também garantiu vaga na Recopa Gaúcha contra o Inter. O troféu, decidido em jogo único entre os campeões do Gauchão e da Copa FGF, será disputado no Bento Freitas em 2026.

O jogo

Mudança

Com o desfalque do lateral-direito Yuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Gilson Maciel teve que improvisar Thiago Henrique na posição. O comandante desfez o esquema com três volantes e escalou Johann no ataque.

Primeiro tempo de luxo

Empurrado por mais de oito mil torcedores, o Xavante começou pressionando e quase marcou logo aos quatro minutos. Johann pegou a sobra na entrada da área e arriscou. A bola foi no canto direito de Enzo, que se esticou para mandar para escanteio e evitar o primeiro gol da partida.

Aos 12, mais uma boa chegada do time da casa. O zagueiro Felipe Camargo se aventurou no ataque e serviu Otávio na ponta esquerda. O lateral arriscou o chute de fora da área e a bola passou perto do gol.

A primeira chance clara de gol do Brasil aconteceu aos 15 minutos. Em cobrança de falta da ponta esquerda, Johann cruzou na segunda trave para Otávio cabecear livre de marcação. A cabeçada foi boa, mas Enzo conseguiu fazer mais uma grande defesa.

A resposta do Aimoré veio aos 20 minutos. Matheus Rodrigues conduziu pela esquerda e cruzou para Mauri, na pequena área. O camisa 11 pegou de primeira e mandou por cima do gol.

O gol do Brasil saiu dos pés do artilheiro Murilo. O volante recebeu cruzamento de Wesley, pela esquerda, e finalizou de primeira para abrir o placar aos 30 minutos.

O Xavante se empolgou com o primeiro gol e quatro minutos depois marcou o segundo. Wesley fez jogada individual e arriscou o chute de fora da área no canto direito de Enzo, que não conseguiu evitar o 2 a 0.

Aos 47, quem chegou foi o Aimoré. Ariel recebeu dentro da área na esquerda, puxou para o meio e finalizou. A bola tinha endereço, mas desviou na zaga e passou tirando tinta da trave.

Segundo tempo

A etapa final voltou mais aberta, com ambas equipes buscando o gol. Precisando marcar para diminuir o placar, o Aimoré foi o primeiro a chegar com perigo no segundo tempo.

Aos 11 minutos, Araújo cobrou falta de longe. A bola ia buscando o ângulo direito de Tiepo, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa e evitar o primeiro gol adversário.

O Aimoré voltou a chegar com perigo aos 17 minutos, em mais uma jogada de bola parada. Ariel cruzou para Micael, que cabeceou no meio do gol para boa defesa de Tiepo.

Dois minutos depois, o Xavante marcou com Silvano, que aproveitou o rebote do chute de Thiago Henrique. Apesar disso, o gol foi anulado por impedimento.

O terceiro gol do Brasil quase saiu dos pés de Daniel. O camisa 17 recebeu no meio, passou por quatro marcadores, entrou na área e finalizou no canto esquerdo de Enzo, que fez a defesa.









Copa FGF — Jogo de volta da final

Brasil (2)

Tiepo; Thiago Henrique, Jô, Felipe Camargo e Otávio; Giovani Alvisi, Murilo, Wesley e Silvano; Johann e Patrikão. Técnico: Gilson Maciel.

(Matheus Obina, 35'/2ºT)

Aimoré (0)

Enzo; Maicon, Micael, Tiago Pedra e Cássio; Araújo, Vidmar, Cris Magno e Mauri; Matheus Rodrigues e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.

GOLS: Murilo (B), Wesley (B)

ARBITRAGEM: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Otavio Legramanti, Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Rodrigo Da Silva Pereira.