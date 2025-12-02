Brasil de Pelotas foi o terceiro campeão invicto da história da Copa FGF

Xavante conquistou o título no Bento Freitas. Max Peixoto / FGF

O Brasil de Pelotas conquistou, no domingo (30), o título inédito da Copa FGF. A conquista teve uma campanha sem derrotas, algo raro, que aconteceu em apenas duas outras oportunidades ao longo das 21 edições da competição.

Nesta temporada, o Xavante acumulou seis vitórias e sete empates. Na primeira fase, avançou em terceiro lugar e disputou a repescagem contra o Juventude, vencendo os dois jogos por 2 a 1. Na semifinal, eliminou o Gaúcho nos pênaltis após dois empates. Já na final, diante do Aimoré, empatou em 1 a 1 na ida, no Cristo Rei, e garantiu o título ao vencer por 2 a 0 a partida decisiva no Bento Freitas.

Leia Mais Brasil de Pelotas é o único clube da Divisão de Acesso com calendário nacional em 2026