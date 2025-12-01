Brasil de Pelotas é o único clube da Divisão de Acesso com calendário nacional em 2026

Rubro-negro foi campeão da Copa FGF no domingo (30). Max Peixoto / FGF

O Brasil de Pelotas vai jogar a Série D em 2026. A vaga já estava assegurada desde outubro, mas o título da Copa FGF, conquistado no domingo (30), confirmou o Xavante como o único clube da Divisão de Acesso com calendário nacional na próxima temporada.

Com a conquista, a vaga do Brasil no Ranking Nacional de Clubes (RNC) volta para a classificação geral e deve ficar com o Moto Club, do Maranhão, e não com o Aimoré, vice-campeão da Copa FGF.

Além do Índio Capilé, Esportivo, Gaúcho e Pelotas também estarão na Divisão de Acesso em 2026 e buscavam a vaga à quarta divisão nacional via Copinha.

Gaúchos classificados para Série D de 2026

Brasil de Pelotas

Guarany de Bagé

São José

São Luiz

Gaúchos classificados para Copa do Brasil de 2026

Caxias

Grêmio

Inter

Juventude

São Luiz

Ypiranga

Guarany de Bagé (classificado caso o Inter permaneça na Série A)

Divisão de Acesso

Com a classificação de Apafut e Guarani-VA, na Terceirona, estão confirmados todos os 16 participantes da Divisão de Acesso de 2026. A competição está prevista para acontecer entre 2 agosto e 31 de outubro.

Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos e enfrentarão os adversários dos outros agrupamentos, em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.

Clubes participantes