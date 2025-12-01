Brasil de Pelotas é o único clube da Divisão de Acesso com calendário nacional em 2026

O Brasil de Pelotas vai jogar a Série D em 2026. A vaga já estava assegurada desde outubro, mas o título da Copa FGF, conquistado no domingo (30), confirmou o Xavante como o único clube da Divisão de Acesso com calendário nacional na próxima temporada.
Com a conquista, a vaga do Brasil no Ranking Nacional de Clubes (RNC) volta para a classificação geral e deve ficar com o Moto Club, do Maranhão, e não com o Aimoré, vice-campeão da Copa FGF.
Além do Índio Capilé, Esportivo, Gaúcho e Pelotas também estarão na Divisão de Acesso em 2026 e buscavam a vaga à quarta divisão nacional via Copinha.
Gaúchos classificados para Série D de 2026
- Brasil de Pelotas
- Guarany de Bagé
- São José
- São Luiz
Gaúchos classificados para Copa do Brasil de 2026
- Caxias
- Grêmio
- Inter
- Juventude
- São Luiz
- Ypiranga
- Guarany de Bagé (classificado caso o Inter permaneça na Série A)
Divisão de Acesso
Com a classificação de Apafut e Guarani-VA, na Terceirona, estão confirmados todos os 16 participantes da Divisão de Acesso de 2026. A competição está prevista para acontecer entre 2 agosto e 31 de outubro.
Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos e enfrentarão os adversários dos outros agrupamentos, em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.
Clubes participantes
- Aimoré
- Apafut
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Guarani-VA
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis