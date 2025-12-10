Brasil de Pelotas é multado por invasão de torcedores na final da Copa FGF; Lobo é absolvido por confusão na semifinal

Ambas denúncias são relacionadas aos confrontos contra o Aimoré. Daniel Costa / Grupo RBS / Reprodução / Aimoré TV

Brasil e Pelotas foram julgados pela 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) no fim da tarde de terça-feira (9). O Xavante foi multado pela invasão em massa de torcedores durante a comemoração do título da Copa FGF, enquanto o Lobo acabou absolvido das denúncias relacionadas a uma confusão na semifinal da competição.

O Xavante havia sido denunciado com base nos artigos 211 e 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e corria o risco de perder até 10 mandos de campo por infração. No entanto, o clube foi punido apenas com uma multa de R$ 2,4 mil.

Esta é a segunda condenação aplicada ao clube em menos de uma semana. Na sexta-feira (5), o Brasil já havia recebido a perda de um mando de campo e multa de R$ 5 mil por um caso de injúria racial contra o zagueiro Luiz Fernando, do Gaúcho, na partida de ida da semifinal da Copa FGF.

O Pelotas foi absolvido pela confusão ocorrida após o jogo de ida da semifinal contra o Aimoré, no estádio Cristo Rei. Na ocasião, torcedores do clube mandante invadiram a área destinada aos dirigentes áureo-cerúleos, iniciando um tumulto nas arquibancadas. Jogadores do Lobo foram ao local para tentar intervir, o que motivou a denúncia ao TJD-RS.

O Aimoré também deve ser denunciado pelos incidentes. Durante a confusão, o zagueiro Darlan, do Pelotas, foi atingido no rosto por uma pedra arremessada da torcida mandante.

