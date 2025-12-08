Brasil de Pelotas é condenado por caso de injúria racial no Dia da Consciência Negra

Luiz Fernando, zagueiro do Gaúcho, ouviu ofensas após a partida da Copa FGF, no Bento Freitas. Luiz Medeiros / Gaúcho,Divulgação

O Brasil de Pelotas foi punido com a perda de um mando de campo e multa de R$ 5 mil por injúria racial cometida por um torcedor na partida contra o Gaúcho, pela semifinal da Copa FGF, disputada no Dia da Consciência Negra. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) foi publicada na sexta-feira (5) e ainda cabe recurso.

A punição está baseada no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punições por atos discriminatórios praticados por torcedores em eventos esportivos.

Se não conseguir reverter a decisão, o Brasil não poderá mandar em casa sua estreia na Divisão de Acesso de 2026, prevista para agosto, ou até mesmo a Recopa Gaúcha, diante do Inter. Além disso, o clube também deve ser denunciado pela invasão em massa ocorrida durante a comemoração do título da Copinha, o que pode resultar em novas perdas de mando.

O caso

O episódio ocorreu após o fim do jogo de ida entre Brasil e Gaúcho, no dia 20 de novembro, no estádio Bento Freitas. O capitão da equipe de Passo Fundo, Luiz Fernando, registrou boletim de ocorrência afirmando ter sido alvo de ofensas racistas enquanto se dirigia ao túnel de acesso aos vestiários.

Segundo o registro policial, um torcedor do Brasil teria gritado “seu negão de merda, seu lixo”.