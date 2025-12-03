Brasil de Pelotas divulga vídeo com os bastidores da conquista da Copa FGF; confira

Xavante conquistou o seu primeiro título da Copinha. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas divulgou o vídeo dos bastidores da conquista da Copa FGF, na noite de terça-feira (2). Em quase 11 minutos, são mostrados momentos dos dois jogos da final da competição, contra o Aimoré.

O vídeo traz a interação dos jogadores no vestiário, assim como a preleção realizada pelo técnico Gilson Maciel antes da partida de volta. O gerente de futebol Hélio Vieira e as principais lideranças do elenco também se destacam nesses momentos, como Yuri, Jô, Otávio e Márcio Jonatan.

Leia Mais Brasil de Pelotas foi o terceiro campeão invicto da história da Copa FGF

Além disso, é mostrada a recepção da torcida ao elenco na chegada ao Bento Freitas e a comemoração dos torcedores e atletas dentro do campo.

Confira os bastidores do título xavante