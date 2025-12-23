Conselho do Brasil de Pelotas convoca sócios para avançar na criação da SAF

O Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas convocou, nesta terça-feira (23), uma Assembleia Geral dos sócios para encaminhar a criação do Grêmio Esportivo Brasil SAF (Sociedade Anônima do Futebol).
A pauta prevê a aprovação do novo estatuto social, a transferência de bens e propriedade intelectual e demais burocracias do processo. Além disso, também será realizada uma eleição para criação dos conselhos de administração, fiscal e diretoria executiva da Companhia SAF.
O encontro está marcado para segunda-feira (29), no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas. A primeira chamada será às 18h30min, e a segunda, às 19h.
A SAF
O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.
O grupo se comprometeu a investir ao menos R$ 141 milhões ao longo dos próximos dez anos, com foco na reforma do Estádio Bento Freitas, na construção de um novo centro de treinamento, no fortalecimento das categorias de base e na assunção de parte da dívida do clube, estimada em R$ 21,1 milhões, reconhecida na recuperação judicial.