Conselho do Brasil de Pelotas convoca sócios para avançar na criação da SAF

Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a transformação do clube em SAF. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas convocou, nesta terça-feira (23), uma Assembleia Geral dos sócios para encaminhar a criação do Grêmio Esportivo Brasil SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

A pauta prevê a aprovação do novo estatuto social, a transferência de bens e propriedade intelectual e demais burocracias do processo. Além disso, também será realizada uma eleição para criação dos conselhos de administração, fiscal e diretoria executiva da Companhia SAF.

O encontro está marcado para segunda-feira (29), no Salão de Honra do Estádio Bento Freitas. A primeira chamada será às 18h30min, e a segunda, às 19h.

A SAF

O Grêmio Esportivo Brasil SAF terá 90% das suas ações comandadas pelo Consórcio Xavante, formado pelo ex-jogador pelotense Emerson Ferreira da Rosa e pelas empresas Greenfield Partners e VEX Capital.