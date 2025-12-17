Brasil de Pelotas confirma primeiro técnico para gestão da SAF

Profissional esteve na casamata em 10 partidas. Daniel Costa / Grupo RBS

Gilson Maciel será o técnico do Brasil de Pelotas em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A permanência do treinador foi anunciada pelo clube na tarde desta quarta-feira (17), após acordo entre a atual diretoria e o Consórcio Xavante, que assumirá o comando do rubro-negro nas próximas semanas. Além dele, o auxiliar Lucas Guarienti também teve o seu contrato renovado.

O técnico assumiu o Brasil no dia 14 de outubro, em meio à primeira fase da Copa FGF. No comando da equipe, disputou 10 partidas, com cinco vitórias e cinco empates, conquistando o título invicto da competição.

A negociação para a permanência do profissional foi conduzida pelo coordenador técnico Hélio Vieira, com aval de Emerson da Rosa, que comandará o departamento de futebol do clube. Além da comissão, o clube já anunciou a renovação dos laterais laterais Otávio Farias e Yuri Farias e do volante Alan, naturais de Pelotas, e o volante Thiago Henrique, formado nas categorias de base do clube.

Confira a nota do clube na íntegra

O Grêmio Esportivo Brasil informa que foram renovados/estendidos para a temporada de 2026 os contratos do treinador Gilson Maciel e do auxiliar técnico Lucas Guarienti, profissionais que integram a comissão técnica do clube.

A decisão faz parte de um projeto esportivo estruturado, alinhado ao atual momento de transparência, responsabilidade e reestruturação institucional pelo qual o Grêmio Esportivo Brasil está passando, em consonância com o processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O consórcio que deverá assumir o clube em breve chancelou o acordo, manifestando grande expectativa quanto à continuidade do trabalho, à consolidação de um ambiente profissional estável e à construção de um caminho sólido rumo a novas vitórias e conquistas.

A renovação reforça o compromisso do Grêmio Esportivo Brasil com planejamento, continuidade e condições propícias de trabalho, pilares considerados fundamentais neste momento estratégico da história do clube.