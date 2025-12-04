Brasil de Pelotas confirma primeira permanência para gestão da SAF

Confira na integra o anúncio da permanência do coordenador técnico

O Grêmio Esportivo Brasil comunica, de forma oficial, a permanência de Hélio Vieira como Coordenador Técnico do clube. A decisão reafirma a confiança em um profissional de trajetória vitoriosa e profundamente identificado com o Xavante, instituição onde iniciou sua carreira e pela qual construiu uma relação de respeito e entrega ao longo de décadas, seja atuando como atleta, treinador e, mais recentemente, coordenador técnico.



A permanência de Hélio Vieira foi decidida em comum acordo entre o Consórcio Xavante e a Associação, sendo parte do processo de transição do clube rumo ao modelo de SAF. Este momento exige estabilidade, alinhamento e a presença de lideranças que compreendam a grandeza, os desafios e a cultura do clube — valores que Hélio representa de forma incontestável há aproximadamente 4 décadas.



Reforçamos à nossa torcida que siga acompanhando atentamente os canais oficiais de comunicação do clube, pois, a partir deste momento, as novidades serão mais frequentes e relevantes. É exclusivamente por esses canais que o Grêmio Esportivo Brasil se pronuncia de maneira oficial.



Vivemos um cenário de reconstrução, responsabilidade e transparência. Seguiremos juntos, com trabalho sério, união e a certeza de que o GE Brasil está trilhando um novo caminho, sustentável e comprometido com o futuro.