Brasil de Pelotas confirma primeira permanência para gestão da SAF

Hélio Vieira é o primeiro nome confirmado para integrar o Brasil de Pelotas em seu primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A permanência do coordenador técnico foi anunciada pelo clube na tarde desta quinta-feira (4), após acordo entre a atual diretoria e o Consórcio Xavante, que assumirá o comando do rubro-negro nas próximas semanas.
Aos 61 anos, Hélio voltou ao Brasil em agosto, inicialmente contratado como gerente de futebol e, posteriormente, efetivado como coordenador técnico. Ele já havia exercido essa função no clube entre 2021 e 2022.
Ex-zagueiro, Hélio Vieira defendeu o Brasil nas décadas de 1980 e 1990. Em 1985, integrou o elenco que conquistou o terceiro lugar no Brasileirão. Já em 1992, foi campeão da Copa Cléber Furtado ao lado de Gilson Maciel, atual treinador, que também deve ter sua permanência confirmada para a próxima temporada.
As negociações acerca do departamento de futebol estão sendo definidas pelo pelotense Emerson da Rosa. A ideia da SAF é manter os profissionais qualificados e identificados com o clube.
Confira na integra o anúncio da permanência do coordenador técnico
O Grêmio Esportivo Brasil comunica, de forma oficial, a permanência de Hélio Vieira como Coordenador Técnico do clube. A decisão reafirma a confiança em um profissional de trajetória vitoriosa e profundamente identificado com o Xavante, instituição onde iniciou sua carreira e pela qual construiu uma relação de respeito e entrega ao longo de décadas, seja atuando como atleta, treinador e, mais recentemente, coordenador técnico.
A permanência de Hélio Vieira foi decidida em comum acordo entre o Consórcio Xavante e a Associação, sendo parte do processo de transição do clube rumo ao modelo de SAF. Este momento exige estabilidade, alinhamento e a presença de lideranças que compreendam a grandeza, os desafios e a cultura do clube — valores que Hélio representa de forma incontestável há aproximadamente 4 décadas.
Reforçamos à nossa torcida que siga acompanhando atentamente os canais oficiais de comunicação do clube, pois, a partir deste momento, as novidades serão mais frequentes e relevantes. É exclusivamente por esses canais que o Grêmio Esportivo Brasil se pronuncia de maneira oficial.
Vivemos um cenário de reconstrução, responsabilidade e transparência. Seguiremos juntos, com trabalho sério, união e a certeza de que o GE Brasil está trilhando um novo caminho, sustentável e comprometido com o futuro.