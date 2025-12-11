Atacante ex-Inter acerta com time paranaense e vai disputar a Série B em 2026

Atacante estava no Ceará desde 2024. Gabriel Silva / Divulgação Ceará

O rio-grandino Aylon Tavella, de 33 anos, é o novo reforço do Operário-PR para a Série B de 2026. O atacante, ex-Inter, tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro e já assinou um pré-contrato de dois anos com o clube paranaense.

O atleta se apresenta na próxima semana para realizar exames médicos e físicos.

— O Operário é um time que dispensa apresentações. Sempre ouvi coisas muito boas sobre a estrutura, o ambiente e a cidade. Estou muito empolgado com esse novo capítulo da minha carreira — afirma o atacante.

Revelado nacionalmente após se destacar na Divisão de Acesso de 2013, quando foi artilheiro com nove gols e levou o São Paulo-RG de volta à elite, Aylon chegou ao Inter naquele mesmo ano como revelação do campeonato. Depois disso, acumulou passagens por diversos clubes das Séries A e B, entre eles Chapecoense, Ituano, América-MG e Goiás.

Aylon (C) marcou na final do primeiro turno da Divisão de Acesso de 2013. São Paulo-RG/Divulgação

Sua melhor temporada foi em 2023, pelo Grêmio Novorizontino, marcando 14 gols e distribuindo cinco assistências em 56 jogos. Na ocasião, o clube paulista bateu na trave no acesso, ficando a apenas um ponto do G-4 da Série B. Neste ano, foram 39 jogos (22 como titular) e cinco gols marcados.

