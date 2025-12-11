Árbitro gaúcho é destaque na final da Liga Nacional de Futsal: "Sonho realizado"

Telmo Teixeira representou a Zona Sul na partida de ida da final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O rio-grandino atuou como árbitro auxiliar no empate em 3 a 3 entre Corinthians e Jaraguá, na terça-feira (9), em São Paulo. O jogo de volta será neste sábado (13), às 19h, na Arena Jaraguá, novamente com uma equipe de arbitragem gaúcha.

A atuação marcou um momento especial na trajetória de Teixeira. Em 2022, ele integrou a equipe de arbitragem da final da LNF, entre Atlântico e Corinthians, mas não trabalhou dentro de quadra. Por isso, a experiência desta semana ganha ainda mais peso para o árbitro, que completará 20 anos no quadro nacional em 2026.

— É uma sensação única, com o sentimento de um sonho realizado. Indescritível. Fazer parte de todo o evento da final da maior liga de futsal do mundo é muito gratificante — descreve.

Apesar da emoção, Teixeira precisou manter total concentração para conduzir uma partida intensa, decidida lance a lance pelas duas equipes:

— A condução da partida foi muito difícil, pois as duas equipes tem muitos jogadores experientes. O árbitro tem que estar muito bem preparado fisicamente e mentalmente, pois a responsabilidade é enorme e a intensidade do jogo é muito alta.

Além das decisões de LNF, o árbitro acumula experiência em finais da Liga Gaúcha, Taça Brasil e Supercopa de Gramado. Nesta temporada, também foi o auxiliar da partida de volta das quartas de final da competição nacional, entre Magnus e Corinthians.

Obstáculos a mais na Zona Sul

Longe dos principais centros de futsal do país, Teixeira destaca que os profissionais da Zona Sul precisam "redobrar os esforços" para alcançar o topo:

— Para chegar tão longe na carreira de árbitro é sempre ter a humildade para aprender, passando por todo o processo, começando nas categorias de base até chegar aos jogos principais. É desgastante, porém prazeroso. Como geograficamente estamos longe da nata do futsal temos que redobrar os esforços. E quando a oportunidade surgir corresponder no mais alto nível.

Agora, o árbitro projeta manter o alto nível profissional para atuar em outras finais de Liga Nacional.