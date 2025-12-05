Adversário do Uruguai na Copa do Mundo, Cabo Verde tem clube inspirado em time gaúcho

Fundado em 1992, o Unidos do Norte disputa a primeira divisão do Campeonato de Santiago do Sul. Divulgação / Unidos do Norte

No Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, Cabo Verde tem entre seus clubes um que chama a atenção pela ligação com o Rio Grande do Sul. O Unidos do Norte, da cidade da Praia, capital do país, possui um escudo inspirado no do Esporte Clube Pelotas.

O distintivo do clube traz as letras “UDN” no mesmo formato do símbolo do Pelotas, com fundo azul e detalhes dourados. No uniforme, porém, o amarelo não aparece: a camisa principal é azul com detalhes brancos, enquanto o segundo uniforme é totalmente branco.

Escudos dos dois times. Montagem de fotos / Divulgação

Fundado em 1992, o Unidos do Norte disputa a primeira divisão do Campeonato de Santiago do Sul, uma das ligas regionais do futebol cabo-verdiano. Na temporada 2025/2026, a equipe já fez cinco jogos, porém, ainda não venceu. São três derrotas e dois empates.

Assim como a maioria dos times do país, o UDN manda seus jogos no Estádio da Várzea, administrado pelo governo e localizado na capital.

Em entrevista ao portal Arquivo Lobão, em 2022, o ex-presidente Nelo Furtado revelou que a inspiração no Pelotas surgiu por acaso, quando o clube buscava um escudo que se destacasse.

— Queríamos um símbolo bem diferente dos outros clubes do nosso campeonato, o mais lindo possível. Então fomos à internet e logo quando encontramos o logo do ‘Lobão’, decidimos que era exatamente o que procurávamos para o Unidos do Norte — contou Nelo.

Com o tempo, os dirigentes e torcedores da equipe passaram a conhecer melhor o Pelotas e a se identificar com sua história.

— No momento em que escolhemos o escudo do clube não conhecíamos o Pelotas, mas depois sim. Hoje conheço bem o Pelotas e espero ter a oportunidade de conhecer ainda mais. E quando vi, achei a história inspiradora e espero inspirar a minha equipe a fazer história também. Gostei muito do mascote do Pelotas — afirmou o ex-presidente, que também elogiou a torcida áureo-cerúlea:

— Pelos vídeos na internet, achei a torcida do Pelotas um espetáculo, uma torcida apaixonada pelo seu time.