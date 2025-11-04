Zagueiro avalia reação do Pelotas no clássico Bra-Pel: "Conseguimos sair com um resultado positivo"

Zagueiro teve uma cabeçada no travessão no clássico. Daniel Costa / Grupo RBS

O zagueiro Darlan valorizou o desempenho do Pelotas no empate em 1 a 1 com o Brasil, no último domingo (2). Em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), o defensor destacou a superação da equipe para buscar o resultado no clássico Bra-Pel, mesmo com um jogador a menos.

— Jogamos mais de 45 minutos com um a menos e conseguimos sair com um resultado positivo. Não foi uma vitória, mas, pela circunstância do jogo, foi um bom resultado — avalia.

O gol xavante e a expulsão saíram nos acréscimos do primeiro tempo. No vestiário, Alessandro Telles passou tranquilidade ao time e pediu que a equipe mantivesse a postura propositiva para buscar o placar:

— No intervalo, a gente chegou a falar alto um com o outro, debatendo, porque fugimos da nossa característica. O Telles foi muito assertivo, pediu calma, confiança e coragem para jogar. Por mais que estivéssemos com um a menos, ele (Telles) pediu para a gente não abdicar de jogar.

Primeiro clássico

Formado nas categorias de base do Flamengo, Darlan comenta que o Bra-Pel foi o seu primeiro clássico como profissional e que a partida tem um clima diferente.

— A atmosfera foi muito fera. A gente se sente um jogador muito top. A torcida deles (do Brasil) xingando, a torcida do Pelotas fazendo uma festa maravilhosa, cantando o tempo todo. A gente ficou com a menos e eles não paravam de gritar. Acho que a atmosfera foi a melhor possível. E foi um grande aprendizado, uma grande experiência para mim.

Concentração

Na liderança, com 13 pontos, o Pelotas precisa de uma vitória simples para garantir a primeira colocação e a vaga direta à semifinal da competição. O time recebe o São Gabriel, na Boca do Lobo, no domingo (9), às 15h.

Para a partida diante do lanterna da competição, Alessandro Telles deve mandar a campo um time alternativo, dando rodagem ao elenco. Apesar disso, Darlan afirma que quem jogar deve entrar focado para que o clube conquiste os seus objetivos da temporada: