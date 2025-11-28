Vaga na Série D voltará ao ranking caso Brasil de Pelotas seja campeão da Copa FGF

Brasil de Pelotas pode garantir vaga na Série D. Gabriel Costa / G.E.Brasil

Finalista da Copa FGF, o Brasil de Pelotas pode garantir pela segunda vez uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. O Xavante já está assegurado na competição pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC), mas, se conquistar o título da Copinha, ficará com a vaga destinada ao campeão e liberará a posição obtida via ranking para outro clube do país.

O Brasil disputa o título da Copa FGF com o Aimoré. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1, no Cristo Rei, em São Leopoldo. A volta está marcada para o domingo (30), às 19h, no Bento Freitas. Quem vencer conquista a taça e a vaga na Série D de 2026.

Classificação via ranking

O Xavante está confirmado na Série D de 2026 desde outubro, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma reformulação do calendário do futebol brasileiro.

A mudança ampliou a última divisão nacional de 64 para 96 equipes. Entre os participantes, 15 serão selecionadas com base no RNC. Atual 68º melhor clube ranqueado o Brasil tem garantida uma das vagas.

Critérios para vagas

Com o novo modelo, as vagas serão distribuídas em quatro etapas: os quatro rebaixados da Série C de 2025; 64 vagas via federações estaduais, conforme o Ranking Nacional de Federações; 28 para clubes que alcançaram a segunda fase da Série D de 2025 sem obter o acesso; e 15 vagas pelo Ranking Nacional de Clubes.

Novo formato da competição

Além do aumento de participantes, a Série D passará a ter mudanças significativas em seu formato. A primeira fase contará com 16 grupos de seis times, que se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando dez partidas por equipe. Os quatro melhores de cada chave avançam, formando os 64 classificados para os mata-matas em ida e volta até a decisão.