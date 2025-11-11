Vaga na Série D antecipa planejamento da SAF do Brasil de Pelotas: “Notícia espetacular”

A confirmação antecipada da vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 foi considerada fundamental pelo Consórcio Xavante. Fernando Ferreira, fundador da Pluri Sports e responsável por conduzir a transformação do Brasil de Pelotas em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a classificação rendeu ao clube meses extras de preparação e evitou que a montagem do projeto ficasse refém do desempenho em campo.
— Essa notícia foi espetacular, porque ela abreviou o trabalho. A gente vinha jogando a Copinha com o objetivo de conseguir a vaga na Série D e a notícia permitiu que a gente mudasse a lógica — afirma Ferreira.
Ele cita que o clube estaria refém do desempenho em campo para iniciar o planejamento da próxima temporada:
— Qual seria o cenário hoje se isso não tivesse acontecido? O Brasil estaria jogando a Copinha buscando a vaga (na Série D), que poderia ou não conseguir. A preocupação seria conseguir a vaga de 2026 pela Copinha, o que levaria pelo menos mais um mês para se definir. Não se estaria falando de planejamento para o ano que vem.
Com a vaga confirmada, o Consórcio Xavante já pode avançar em temas de dentro e fora do campo.
— Ganhamos tempo de planejamento. De dois a três meses para preparar tudo, especialmente fora de campo. Há questões enormes a resolver: recuperação judicial, transação tributária, estrutura, estádio. Tudo isso requer atenção enorme.
Planejamento do futebol
Capitaneado pelo ex-jogador Emerson da Rosa, o Puma, o planejamento esportivo para 2026 já está sendo elaborado.
— Nós estamos discutindo estrutura, pessoas, processos, metodologia e cultura. Tudo isso em um nível de relevância muito grande — explica Ferreira.
O pelotense também observa atletas, comissão técnica e profissionais que atuam atualmente no clube:
— O Emerson tem acompanhado todos os jogos e observado profissionais que possam ser aproveitados.
Apesar de considerar a primeira temporada como de "reconstrução", o Consórcio Xavante pretende montar um elenco competitivo para buscar o acesso ao Gauchão e à Série C, considerados fundamentais para o planejamento de 2027.
— Nós temos uma janela importante em 2026 e 2027, com seis vagas de acesso para a Série C. Nós temos que pensar em aproveitar essa janela, porque depois voltam a subir quatro — detalha o fundador da Pluri Sports.