Vaga na Série D antecipa planejamento da SAF do Brasil de Pelotas: “Notícia espetacular”

Mesmo com a vaga garantida, Xavante está participando da Copa FGF. Gabriel Costa / G.E. Brasil

— Essa notícia foi espetacular, porque ela abreviou o trabalho. A gente vinha jogando a Copinha com o objetivo de conseguir a vaga na Série D e a notícia permitiu que a gente mudasse a lógica — afirma Ferreira.

Ele cita que o clube estaria refém do desempenho em campo para iniciar o planejamento da próxima temporada:

— Qual seria o cenário hoje se isso não tivesse acontecido? O Brasil estaria jogando a Copinha buscando a vaga (na Série D), que poderia ou não conseguir. A preocupação seria conseguir a vaga de 2026 pela Copinha, o que levaria pelo menos mais um mês para se definir. Não se estaria falando de planejamento para o ano que vem.

Com a vaga confirmada, o Consórcio Xavante já pode avançar em temas de dentro e fora do campo.

— Ganhamos tempo de planejamento. De dois a três meses para preparar tudo, especialmente fora de campo. Há questões enormes a resolver: recuperação judicial, transação tributária, estrutura, estádio. Tudo isso requer atenção enorme.

Planejamento do futebol

Capitaneado pelo ex-jogador Emerson da Rosa, o Puma, o planejamento esportivo para 2026 já está sendo elaborado.

— Nós estamos discutindo estrutura, pessoas, processos, metodologia e cultura. Tudo isso em um nível de relevância muito grande — explica Ferreira.

O pelotense também observa atletas, comissão técnica e profissionais que atuam atualmente no clube:

— O Emerson tem acompanhado todos os jogos e observado profissionais que possam ser aproveitados.

Apesar de considerar a primeira temporada como de "reconstrução", o Consórcio Xavante pretende montar um elenco competitivo para buscar o acesso ao Gauchão e à Série C, considerados fundamentais para o planejamento de 2027.