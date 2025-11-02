Treinador do Pelotas valoriza empate com um a menos no Bra-Pel: "Saímos daqui satisfeitos"  

Alessandro Telles concedeu entrevista coletiva após o jogo. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Pelotas, Alessandro Telles, valoriza o empenho e a entrega da equipe após o empate em 1 a 1 com o Brasil, no clássico Bra-Pel deste domingo (2), pela Copa FGF. Mesmo jogando fora de casa, com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Lobo conseguiu buscar o resultado e manter a liderança da competição.

— Fomos buscar um resultado adverso, com um homem a menos isso tem que ser exaltado. O resultado não era o que nós queríamos, mas nós saímos daqui satisfeitos. Temos que exaltar esse grupo, que teve alma, teve coração e foi buscar um jogo dificílimo — comenta o treinador.

Telles destaca a maturidade da equipe para reagir mesmo em desvantagem numérica.

— No primeiro tempo, a gente saiu um pouco da nossa característica de jogar, de botar a bola no chão. Depois, com um a menos, conseguimos controlar o jogo e empatar. Já é a segunda vez que jogamos com um homem a menos e conseguimos sustentar o resultado. Isso mostra a força do grupo — afirma.

Mesmo sem conseguir a vitória, o clima foi de festa áureo-cerúlea após o empate. Telles afirma que o resultado motiva a equipe para a reta final da Copinha, mas pondera que o Lobo precisa seguir desempenhando: