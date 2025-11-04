Torcedor suspeito de racismo durante clássico Bra-Pel é solto

Homem foi flagrado na arquibancada do clássico deste domingo. Divulgação / G.E. Brasil

O torcedor do Pelotas de 21 anos que foi preso no domingo (2) suspeito de racismo durante o clássico Bra-Pel foi solto na segunda-feira (3). Ele foi preso em flagrante após o jogo por ter imitado um macaco em direção à torcida do Brasil de Pelotas.

Segundo o advogado Marcelo Moura, responsável pela defesa do torcedor, ele foi "surpreendido ao final da partida" com a detenção.

— Houve a manifestação favorável pela liberdade por parte do Ministério Público, entendendo que não era o caso de decretação da preventiva. O juiz entendeu da mesma forma e já deferiu o pedido de liberdade — afirma Moura.

O advogado afirma que os gestos do torcedor "não tinham conotação racial" e que o vídeo divulgado pelo Brasil não está na íntegra. Em depoimento, o torcedor afirmou que os gestos imitavam um ônibus, em alusão ao acidente com o ônibus que transportava a equipe do Brasil de Pelotas em 2009 e deixou três mortos.