Time do interior gaúcho enfrenta Riograndense e Pelotas em 24h

São Gabriel perdeu quatro pontos por irregularidade na partida diante do Juventude, pela Copa FGF. Leonardo Bidese / E.C. Juventude

Único time a participar simultaneamente da Terceirona e da Copa FGF, o São Gabriel terá uma maratona pela frente, com dois jogos no mesmo final de semana. No sábado (8), enfrenta o Riograndense, pela Série B, e no domingo (9) encara o Pelotas, pela Copinha. Ambos os confrontos serão fora de casa, às 15h.

De acordo com o artigo 25 do Regulamento Geral de Competições (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o intervalo mínimo de 66 horas entre jogos pode ser desconsiderado caso a equipe utilize atletas diferentes em cada partida.

— Como regra geral, os Clubes não poderão disputar e os atletas não poderão atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 (sessenta e seis) horas — diz o regulamento.

O São Gabriel afirma ter enviado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) um pedido de adiamento da partida contra o Guri Teimoso. No entanto, o Riograndense, mandante do confronto, diz não ter recebido nenhum comunicado oficial sobre a solicitação e garante que não aceitará a mudança de data.

O presidente do Riograndense, Paulo André Neves, explicou que o clube já realizou todos os preparativos para o jogo e não teria como remarcar os serviços contratados.

— Já acertei policiamento e ambulância, paguei arbitragem, contratei gandulas, maqueiros e segurança. Nenhum desses consigo trocar pra dia de semana — afirma.

Com mais de 40 jogadores registrados no Boletim Informativo Diário (BID), o São Gabriel tem a opção de montar elencos distintos para os dois compromissos, o que permite a realização das partidas nas datas marcadas.

Situação do clube

Na Copa FGF, o São Gabriel já está eliminado e ocupa a última colocação, com -3 pontos. A pontuação negativa se deve a uma punição imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), que retirou quatro pontos do clube.

A decisão ocorreu após denúncia de que três jogadores cederam seus documentos de identidade para que outros atletas atuassem em seus lugares no empate sem gols com o Juventude, pela terceira rodada da competição.