Técnico do Pelotas projeta semifinal com o Aimoré e admite preocupação com o ritmo de jogo após 18 dias parado

Telles concedeu entrevista coletiva na terça-feira (18). Daniel Costa / Grupo RBS

Às vésperas da semifinal da Copa FGF diante do Aimoré, o técnico do Pelotas, Alessandro Telles, avalia que o maior desafio do Lobo será entrar em campo com intensidade e concentração após 18 dias sem atuar.

O treinador detalha que o ponto que mais o preocupa é o ritmo competitivo tanto físico, como mental, na concentração dos atletas:

— Essa é a nossa maior preocupação, a concentração. Porque quando você vem jogando, está com ritmo de jogo e concentrado. Você tem a confiança, porque você vem focando, fazendo grandes jogos. Mas isso já faz 18 dias que o Pelotas não joga, que esses atletas não têm o mental testado.

Ajustes táticos

Durante as quase três semanas sem partidas, a comissão técnica buscou aprimorar questões táticas e recuperar atletas que vinham sentindo desgaste.

— Nós intensificamos muito essa questão nossa de compactar (as linhas de marcação), porque em alguns momentos do jogo nós estávamos muito longe um do outro. Também alguns jogadores vinham sentindo bastante e conseguimos recuperar — explica.

Projeção para o confronto

O comandante destaca que o confronto com o Aimoré exigirá nível máximo de foco dos atletas.

— O gramado de lá (Cristo Rei) é um gramado que deixa o jogo vivo. O Aimoré é um time que coloca muito a forma física de jogar, com bolas aéreas, bolas longas. Nossa maior preocupação é o nosso nível de concentração nessa partida.

As equipes já se enfrentaram na estreia da competição, com vitória do Pelotas por 1 a 0, no Cristo Rei. De lá para cá, o Índio Capilé agregou diversos jogadores e trocou Fábio Capone por Ariel Lanzini na casamata, o que deixa a partida completamente diferente.

— Vai ser um jogo totalmente diferente daquele primeiro. As equipes mais maduras, jogando de uma forma diferente. Mas nós estamos preparados para esse.

A chegada de Ariel Lanzini modificou a forma de atacar da equipe adversária, conforme Telles:

— O Capone jogava com homem de referência. O Ariel (Lanzini) perdeu esse homem de referência, então colocou o Ariel como um falso 9, flutuando. Colocou o Luiz do lado, como um pé dominante, e o Vidmar do outro, com o pé dominante. Então você tem profundidade pelos lados.”

O técnico também alerta para a maior rotação e ritmo do adversário, que vem de dois jogos decisivos.

— O Aimoré já vem numa sequência de jogos decisivos, e isso dá um passinho na frente.

