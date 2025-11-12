Técnico do Brasil de Pelotas valoriza vitória contra o Juventude, mas cobra atenção: "É preciso concentração até o último minuto"

Técnico chegou ao seu quinto jogo no comando do Brasil. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, celebrou a vitória sobre o Juventude na partida de ida da repescagem da Copa FGF, mas admitiu ter cobrado o time pelo gol sofrido nos minutos finais, que deixou o placar em 2 a 1.

— Fica o sentimento de que precisamos estar atentos para não tomar esse tipo de gol. Hoje estamos jogando essa repescagem por causa de uma desatenção que tivemos contra o Esportivo. É preciso concentração até o último minuto. Está custando muito caro — afirmou o treinador.

A vitória deu ao Xavante a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, no domingo (16), às 16h, no Bento Freitas, para garantir vaga na semifinal. Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar, encara o Gaúcho, de Passo Fundo.

Cansaço e bola parada preocupam

Gilson Maciel destacou o desgaste físico do elenco após duas viagens em apenas três dias, para Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Com jogos às quartas e aos domingos, o técnico lamenta a falta de tempo para treinar e recuperar os jogadores.