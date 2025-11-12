Esportes

Vantagem e frustração
Técnico do Brasil de Pelotas valoriza vitória contra o Juventude, mas cobra atenção: "É preciso concentração até o último minuto"

Xavante venceu por 2 a 1 e precisa de um empate para avançar à semifinal

Daniel Costa

