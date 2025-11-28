Esportes

Decisão
Notícia

Técnico do Brasil de Pelotas valoriza empate na ida da final da Copa FGF, mas alerta: “Não é festa”

Xavante ficou no 1 a 1 com o Aimoré, no Cristo Rei, em São Leopoldo

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS