Técnico do Brasil de Pelotas valoriza empate na ida da final da Copa FGF, mas alerta: “Não é festa”

O técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, deixou o estádio Cristo Rei satisfeito com o empate em 1 a 1 diante do Aimoré na partida de ida da final da Copa FGF. O objetivo do Xavante era a vitória, porém, devido às circunstâncias do jogo, o resultado é visto de forma positiva, já que deixa o rubro-negro precisando de uma vitória simples para conquistar o título no Bento Freitas, no domingo (30), às 19h.

— É claro que queríamos a vitória, mas o empate nos leva totalmente vivos para fazermos um grande jogo. Acabei de parabenizar eles (os jogadores) pelo resultado, mas reforcei que não tem nada ganho — afirmou Gilson Maciel em entrevista coletiva após o jogo.

Apesar da avaliação positiva, o técnico destacou que o time deve manter os pés no chão, lembrando da semifinal da competição, quando o Pelotas venceu o Aimoré no Cristo Rei e foi eliminado na Boca do Lobo.

— Não vai ser fácil, não é festa. Temos um exemplo bem próximo disso. Temos que competir mais 90 minutos para conseguir o objetivo tão desejado, que é o título — afirmou.

Avaliação da partida

O técnico reconheceu que o time demorou a entrar no jogo no primeiro tempo e que o Xavante segue com problemas na bola parada defensiva, que resultou no gol do Aimoré:

— Começamos o primeiro tempo devagar. Depois, veio a velha bola parada, que a gente reforça, treina, monta estratégias, mas no fim acabamos tomando um gol na segunda trave.

Apesar do começo ruim, Gilson Maciel valorizou a reação rápida do Brasil para buscar o empate. O gol xavante saiu sete minutos depois do Aimoré abrir o placar.

Foco no jogo de volta

Para o duelo de volta, o técnico não terá o lateral direito Yuri à disposição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

— Desde o momento que eu cheguei, eu nunca consegui repetir uma formação. Fui perdendo jogadores e achando soluções — disse.