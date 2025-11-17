Técnico do Brasil de Pelotas projeta semifinal contra o Gaúcho: "Jogos muito difíceis"

Classificado para a semifinal da Copa FGF após vencer o Juventude por 2 a 1, no Bento Freitas, o Brasil de Pelotas já vira a chave para enfrentar o Gaúcho. O técnico Gilson Maciel projeta um confronto equilibrado contra a equipe de Passo Fundo.
— A gente sabe como o Fabiano Daitx é, ele arma bem os seus times. Então vai ser um jogo difícil — afirmou em entrevista coletiva após o confronto de domingo (16).
A partida de ida acontece no Bento Freitas, na quinta-feira (20), enquanto a decisão será em Passo Fundo, no domingo (23). O técnico afirma que abrir a semifinal em casa será fundamental para descansar a equipe para o confronto:
— Jogar diante do nosso torcedor é fundamental. Nesse momento, é importante esse jogo (no Bento Freitas), porque não teríamos uma viagem longa, que traria um desgaste, e o tempo para o próximo jogo é muito curto.
A partida de volta está marcada para o domingo (23), às 15h, na Arena Be8, em Passo Fundo.
Postura da equipe
Gilson Maciel destaca que o Brasil precisa ser inteligente no confronto e se adaptar ao adversário para encontrar a melhor maneira de jogar. O técnico adversário, Fabiano Daitx, é conhecido por montar equipes com uma postura reativa, que apostam na transição rápida e em bolas paradas para vencer seus partidas.
— Serão dois jogos muito difíceis, independente de ser aqui (no Bento Freitas) ou do outro lado (em Passo Fundo). A gente tem que saber jogar, ter inteligência, porque se decide em 180 minutos — afirma.