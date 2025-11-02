Esportes

Bra-Pel
Notícia

Técnico do Brasil de Pelotas cita frustração após empate em casa no clássico: "Tem que botar a bola dentro da casinha"

Xavante empatou em 1 a 1 com o Lobo neste domingo (2), no Bento Freitas

Daniel Costa

