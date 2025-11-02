Técnico do Brasil de Pelotas cita frustração após empate em casa no clássico: "Tem que botar a bola dentro da casinha"

Clássico Bra-Pel foi o terceiro jogo de Gilson Maciel no Xavante. Daniel Costa / Grupo RBS

O técnico do Brasil de Pelotas, Gilson Maciel, deixou o gramado do Bento Freitas com sentimento de frustração após o empate em 1 a 1 com o Pelotas, neste domingo (2), pela oitava rodada da Copa FGF. Com um a mais durante todo segundo tempo, o treinador avalia que o time dominou as ações, mas não conseguiu transformar o volume em gols.

— O meu sentimento é de frustração. Estou chateado porque a gente poderia ter feito um resultado melhor. Nós criamos, mas no futebol tem que botar a bola dentro da casinha — comenta o técnico.

O comandante lamenta o empate em uma jogada que, conforme ele, o Brasil sabia que era a principal arma do Pelotas no jogo:

— Entrou uma bola parada, que a gente sabia que o Pelotas era forte, e acabamos tomando. E, depois, não tivemos a efetividade de colocar para dentro. Nós criamos, tivemos domínio, mas o Pelotas jogou por uma bola para tentar fazer e levar o resultado até o final.

Apesar do resultado não ter sido o esperado, Gilson Maciel afirma que o clássico serve de experiência para a equipe e valoriza a união do elenco com o torcedor.

Na vice-liderança, com 12 pontos, o Brasil ainda precisa pontuar na última rodada para avançar direto às semifinais da Copinha. O confronto final acontece no domingo (9), em Bento Gonçalves, diante do Esportivo, um duelo direto pela segunda colocação.