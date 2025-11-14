Técnico do Brasil de Pelotas admite preocupação com bola aérea defensiva e desgaste físico

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (14). Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas entra em campo neste domingo (16), às 16h, no Bento Freitas, para decidir uma vaga na semifinal da Copa FGF. Após vencer o Juventude por 2 a 1 no jogo de ida, o Xavante joga por um empate para avançar. Mesmo assim, o técnico Gilson Maciel reforça que nada está decidido.

— Mata-mata não se decide nos primeiros 90 minutos, são 180 (minutos). Temos uma vantagem, era o que nós queríamos, mas não ganhamos nada ainda — afirma, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14).

Bola aérea defensiva

A bola parada defensiva tem gerado preocupação para Gilson Maciel. Todos os quatro gols sofridos pelo Xavante sob seu comando saíram de faltas ou escanteios.

— Trabalhamos hoje (sexta) só esse fundamento. Nos últimos três jogos, nós tomamos três gols assim. Às vezes é erro de posicionamento, erro de comunicação. Para mim, bola parada é muita concentração, e aí a gente acaba sofrendo — explica.

Desgaste físico preocupa

O calendário pesado, com jogos quartas e domingos até dia 30, e as recentes longas viagens — para Bento Gonçalves e Caxias do Sul — também preocupa tanto pelo desgaste, quanto pelo tempo para corrigir os erros da equipe.

— Infelizmente nós nos colocamos nessa situação. Se tivéssemos ficado em primeiro ou segundo, teríamos 10 dias de margem. Agora é muito mais jogar, recuperar e jogar de novo — comenta.

Apesar da preocupação com a condição física dos atletas, o técnico afirma que não deve poupar nenhum jogador na reta final da competição: