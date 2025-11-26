Esportes

Casa cheia
Notícia

São Paulo-RG já vendeu mais de mil ingressos para jogo que vale vaga na Divisão de Acesso de 2026

Partida de volta da semifinal da Terceirona, diante da Apafut, acontece no domingo (30), às 15h

Daniel Costa

