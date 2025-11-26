São Paulo-RG já vendeu mais de mil ingressos para jogo que vale vaga na Divisão de Acesso de 2026

Leão do Parque tem média de 920 torcedores pagantes por jogo. Marlon Amorim / Divulgação

Mais de mil torcedores já confirmaram presença na partida de volta da semifinal da Terceirona entre São Paulo-RG e Apafut. O confronto está marcado para domingo (30), às 15h, no estádio Aldo Dapuzzo, e vale vaga tanto na final quanto na Divisão de Acesso de 2026.

Dono da melhor média de público da competição — 920 torcedores por jogo —, o rubro-verde projeta mais de 2,5 mil pessoas no Aldo Dapuzzo para o jogo que vale o acesso.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 10 até sexta-feira (28). No fim de semana, o valor passa a ser R$ 20. Além do Aldo Dapuzzo, as entradas podem ser adquiridas em outros quatro pontos de venda.





Cenário da partida