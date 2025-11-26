São Paulo-RG já vendeu mais de mil ingressos para jogo que vale vaga na Divisão de Acesso de 2026

Mais de mil torcedores já confirmaram presença na partida de volta da semifinal da Terceirona entre São Paulo-RG e Apafut. O confronto está marcado para domingo (30), às 15h, no estádio Aldo Dapuzzo, e vale vaga tanto na final quanto na Divisão de Acesso de 2026.
Dono da melhor média de público da competição — 920 torcedores por jogo —, o rubro-verde projeta mais de 2,5 mil pessoas no Aldo Dapuzzo para o jogo que vale o acesso.
Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 10 até sexta-feira (28). No fim de semana, o valor passa a ser R$ 20. Além do Aldo Dapuzzo, as entradas podem ser adquiridas em outros quatro pontos de venda.
Cenário da partida
No duelo de ida, o São Paulo-RG perdeu por 1 a 0, em Caxias do Sul e agora precisa vencer em casa por ao menos um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades. Em caso de vitória a partir de dois gols de diferença, o Leão do Parque avança no tempo normal.