São Paulo-RG e Rio Grande não conseguem reverter desvantagem e são eliminados da Terceirona

São Paulo-RG e Rio Grande estão eliminados da Terceirona. As equipes rio-grandinas não conseguiram reverter a desvantagem do jogo de ida da Apafut e do Guarani-VA. Os vencedores, além de garantirem vaga na final da competição, também asseguraram o acesso à Divisão de Acesso de 2026.
Mesmo diante de um Aldo Dapuzzo com mais de 2,5 mil torcedores, o Leão do Parque não conseguiu reverter o 1 a 0 da ida e empatou em 1 a 1. Do outro lado, o Rio Grande sofreu uma goleada por 4 a 0, no Edmundo Feix, e está eliminado da competição com um placar agregado de 6 a 0.
Com 100% de aproveitamento na competição, o Índio terá a vantagem de decidir o título em casa. A ida deve acontecer na quarta-feira (3), em Caxias do Sul, e a volta no domingo (7), no Edmundo Feix. Os horários ainda serão definidas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
Divisão de Acesso
Com os acessos definidos, estão confirmados todos os 16 participantes da Divisão de Acesso de 2026. A competição está prevista para acontecer entre 2 agosto e 31 de outubro.
Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos e enfrentarão os adversários dos outros agrupamentos, em turno único. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, que será realizado em jogos de ida e volta.
Clubes participantes
- Aimoré
- Bagé
- Brasil de Farroupilha
- Brasil de Pelotas
- Esportivo
- Gaúcho
- Glória
- Gramadense
- Lajeadense
- Passo Fundo
- Pelotas
- Santa Cruz
- União Frederiquense
- Veranópolis
- Apafut
- Guarani-VA