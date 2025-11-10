São Paulo-RG conhece adversário da semifinal da Terceirona

O São Paulo de Rio Grande venceu o Rio Grande por 1 a 0, no domingo (9), e garantiu, com uma rodada de antecedência, a liderança do Grupo B e a vaga na semifinal da Terceirona. O gol da vitória no Estádio Aldo Dapuzzo foi marcado por Derick Lessa, no segundo tempo.
Agora, no confronto que vale o acesso, o Leão do Parque enfrentará a Apafut. A primeira partida será em Caxias do Sul, e a volta ocorre no Estádio Aldo Dapuzzo.
No domingo (16), pela última rodada, o São Paulo-RG encara o já eliminado São Gabriel. O rubro-verde soma 13 pontos, cinco a mais que o vice-líder, Riograndense.
Clássico pela segunda vaga
Com o São Paulo-RG já assegurado na liderança, resta a segunda vaga do grupo, para enfrentar o Guarani-VA nas semifinais. A definição será no clássico Rio-Rio, domingo (16), entre Riograndense e Rio Grande, no Torquato Pontes.
Quem vencer avança. Com oito pontos, dois a mais que o rival, o Guri Teimoso joga pelo empate.