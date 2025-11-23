São Paulo e Rio Grande perdem e largam em desvantagem na semifinal da Terceirona

Os times rio-grandinos largaram em desvantagem na semifinal da Terceirona. No domingo (23), pelo jogo de ida, o Rio Grande foi derrotado por 2 a 0 pelo Guarani-VA, no Aldo Dapuzzo, enquanto o São Paulo perdeu por 1 a 0 para a Apafut, em Caxias do Sul.
No confronto de volta, marcado para o próximo domingo (30), às 15h, no Estádio Edmundo Feix, o Vovô precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para seguir vivo na briga por uma vaga na final. Um triunfo por três gols garante a classificação direta no tempo normal.
Já o Leão do Parque, que perdeu sua invencibilidade na competição, precisa de uma vitória simples diante de sua torcida, no Aldo Dapuzzo, para levar a disputa aos pênaltis. Caso vença por mais de um gol de diferença, o rubro-verde assegura a classificação direta e a vaga na Divisão de Acesso de 2026. A partida também será disputada no domingo (30), às 15h.