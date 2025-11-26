Saiba o que São Paulo-RG e Rio Grande precisam fazer para subir para Divisão de Acesso

São Paulo e Rio Grande se enfrentaram duas vezes na primeira fase. Divulgação / S.C. São Paulo

Os jogos de volta da semifinal da Terceirona serão disputados no domingo (30), às 15h. O São Paulo-RG enfrenta a Apafut, no Aldo Dapuzzo, enquanto o Rio Grande vai até o estádio Edmundo Feix enfrentar o Guarani-VA.

No primeiro duelo, o São Paulo-RG perdeu por 1 a 0, em Caxias do Sul e agora precisa vencer em casa por ao menos um gol de diferença para levar a disputa para as penalidades. Em caso de vitória a partir de dois gols de diferença, o Leão do Parque avança direto à final.

O Rio Grande, por sua vez, tem uma missão ainda mais difícil. Após perder para o Guarani-VA, por 2 a 0, no Aldo Dapuzzo, o Vovô precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. Se vencer em Venâncio Aires por mais de três gols de diferença o clube garante a classificação no tempo normal.