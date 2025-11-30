Saiba o que o Brasil de Pelotas precisa fazer para ficar com o título da Copa FGF

Rubro-negro nunca foi campeão do atual formato da competição, criado em 2004. Daniel Costa / Grupo RBS

Brasil de Pelotas e Aimoré decidem no domingo (30), às 19h, quem conquistará o título inédito da Copa FGF - Troféu Ruy Carlos Ostermann. Depois de empatar em 1 a 1 na partida de ida, no Cristo Rei, as equipes voltam a campo no Bento Freitas.

Com o resultado da ida, o Xavante precisa de uma vitória simples diante do seu torcedor para conquistar o título. Se o confronto terminar novamente empatado, a taça será decidida nos pênaltis.

Único invicto na competição, o Xavante soma cinco vitórias e sete empates na competição. No mata-mata, deixou para trás Juventude e Gaúcho.

Já o Aimoré soma seis vitórias, dois empate e quatro derrotas, eliminando Esportivo e Pelotas na repescagem e semifinal, respectivamente.

O campeão da Copa FGF garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, além de disputar a Recopa Gaúcha diante do Inter.

Título inédito

Brasil de Pelotas ou Aimoré conquistará a Copa FGF pela primeira vez na sua história.

O Brasil está na sua terceira final, sendo vice-campeão em 2007 e 2012. Assim como na atual edição, o Xavante tinha a vantagem de decidir no Bento Freitas, mas foi superado pela dupla Ca-Ju.