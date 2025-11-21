Saiba o que Brasil e Pelotas precisam fazer para chegar à final da Copa FGF

Os jogos de volta da semifinal da Copa FGF serão disputados no domingo (23), às 15h. O Brasil enfrenta o Gaúcho na Arena Be8, em Passo Fundo, enquanto o Pelotas recebe o Aimoré na Boca do Lobo.
No primeiro duelo, o Xavante empatou em 1 a 1 no Bento Freitas e agora precisa vencer fora de casa para avançar à final. Se o confronto terminar novamente empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.
O Pelotas, por sua vez, chega em situação mais confortável. Após vencer o Aimoré por 2 a 1 no Cristo Rei, em São Leopoldo, a equipe comandada por Alessandro Telles garante classificação com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão também vai para as penalidades.