Saiba o que Brasil e Pelotas precisam fazer para chegar à final da Copa FGF

Copa FGF pode ser decidida com um clássico Bra-Pel. Victor Lannes / Brasil/Pel,Divulgação

Os jogos de volta da semifinal da Copa FGF serão disputados no domingo (23), às 15h. O Brasil enfrenta o Gaúcho na Arena Be8, em Passo Fundo, enquanto o Pelotas recebe o Aimoré na Boca do Lobo.

No primeiro duelo, o Xavante empatou em 1 a 1 no Bento Freitas e agora precisa vencer fora de casa para avançar à final. Se o confronto terminar novamente empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.