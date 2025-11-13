SAF do Brasil de Pelotas mira CT de ponta para ser referência no interior

Atualmente, o clube realiza seus treinamentos no Estádio Bento Freitas e na Arena Marini. Daniel Costa / Grupo RBS

A construção de um Centro de Treinamento é a principal prioridade da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brasil de Pelotas. O Consórcio Xavante está em fase final de negociação para definir a área onde o projeto será implantado.

— Hoje temos duas áreas excepcionais em Pelotas. Estamos na fase final para decidir qual caminho seguir. Estamos avaliando questões logísticas e operacionais, observando a vocação do terreno, as condições ambientais, de topografia e possíveis limitações legais — explica Fernando Ferreira, fundador da Pluri Sports e responsável pela intermediação da operação que transformou o clube em SAF.

Segundo Ferreira, o terreno deverá ter mais de oito hectares, área suficiente para abrigar todas as operações de futebol e a sede administrativa do clube.

— O Centro de Treinamento não pode ser um projeto que você vai arrumar um campo aqui e depois pensar no futuro. O objetivo é que o clube tenha um CT que, desde já, seja uma área preparada para um projeto de longuíssimo prazo — reforça.

As duas áreas avaliadas têm características distintas. Uma delas exigiria a construção completa, desde o zero, enquanto a outra já conta com estruturas que podem ser aproveitadas, o que reduziria custos e tempo de execução.

Apesar do avanço nas negociações, a entrega do novo CT não será imediata. O clube deve iniciar a temporada de 2026 ainda com as obras em andamento.

— No ano que vem (2026), o Centro de Treinamento ainda estará em construção. Precisamos garantir boas condições de trabalho para os atletas com estrutura clínica, física, fisioterapia, equipamentos, tudo isso precisa ser planejado — detalha Ferreira.

Estrutura

O novo CT deverá contar com, no mínimo, quatro campos oficiais, academia, hotelaria, departamentos administrativos e instalações integradas para o futebol profissional e as categorias de base. O futsal também fará parte do complexo.

— Há uma preocupação em incluir uma área coberta e espaço adequado para a academia de futsal. O Emerson tem na cabeça a importância do futsal como um dos pilares da parte de captação de base — acrescenta.

Com uma estrutura moderna e completa, a expectativa é que o novo centro de treinamento permita ao Xavante se tornar referência em formação de base no interior gaúcho.