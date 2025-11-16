Rio Grande vence clássico e retorna à semifinal da Terceirona após três anos

Rio Grande não chegava à semifinal da competição desde 2022. Tiago Winter / F.B.C. Riograndense

O Rio Grande venceu o Riograndense por 2 a 1 e está na semifinal da Terceirona. No Torquato Pontes, Higor e Matheus marcaram os gols que levaram o Vovô aos nove pontos, voltando ao mata-mata após três anos. Hiago descontou para o Guri Teimoso, que ficou com oito pontos.

Agora, o Vovô enfrenta o Guarani-VA, time com 100% de aproveitamento na competição. O primeiro jogo acontece em Rio Grande, no domingo (23), e a decisão em Venâncio Aires, no dia 30.

São Paulo-RG invicto

Mesmo com a liderança já garantida, o São Paulo-RG confirmou o favoritismo e goleou o São Gabriel por 5 a 0, no estádio Silvio Faria Corrêa. Negrinho, Vicente, Iago, Mário e Pepe marcaram os gols da vitória.