Que clube gaúcho mais torce para Grêmio e Inter seguirem na Série A?

Guarany pode disputar a Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Sérgio Galvani / Guarany F.C./Divulgação

O Guarany de Bagé é o clube gaúcho que mais acompanha e torce pela permanência de Grêmio e Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. A conta é simples: com a dupla Gre-Nal garantida na elite em 2026, o Alvirrubro herdaria uma vaga na Copa do Brasil do mesmo ano.

A expectativa está ligada à decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de ampliar o número de participantes da Copa do Brasil de 92 para 126 equipes. Os 20 clubes da Série A têm vaga assegurada automaticamente.

Os clubes de fora da elite dependem dos desempenhos nos campeonatos estaduais. No caso do Rio Grande do Sul, são cinco vagas distribuídas via Gauchão 2025.

Se Grêmio e Inter seguirem na Série A, não precisarão das vagas do Gauchão, abrindo espaço para mais clubes gaúchos ingressarem na competição – entre eles, o próprio Guarany.

— No ano passado a gente torceu muito pelo Internacional, para chegar à Libertadores, que era o caminho que nos dava a vaga na Copa do Brasil. A gente torce muito pelo Inter, não só pela nossa vaga, mas também pela representatividade do futebol gaúcho —afirma Tato Moreira, presidente do Guarany.

O clube bajeense participou da competição nacional neste ano, pela primeira vez na história, chegando até a segunda fase. Na ocasião, o Alvirrubro conquistou a classificação após o Inter avançar à Copa Libertadores e abrir uma nova vaga via estadual.

O presidente afirma que a torcida do Guarany também está de olho na recuperação de Grêmio e Juventude:

— Eu acredito que nenhum dos três seja rebaixado. Vai haver uma reação do Internacional e do Juventude e o Grêmio também vai performar um pouquinho mais. Vai dar tudo certo e o Guarany vai para a sua segunda Copa do Brasil — prevê o presidente.

Caso a projeção de Tato Moreira se confirme, com a permanência do trio gaúcho, além do Guarany, o Monsoon também garante a vaga na Copa do Brasil de 2026.

Entenda a conta

O Rio Grande do Sul tem direito a cinco vagas através do Gauchão. Com os times da Série A automaticamente classificados, o cenário muda conforme a quantidade de gaúchos na elite nacional em 2026.

Se apenas um gaúcho estiver na Série A

Inter Grêmio Juventude Caxias Ypiranga São Luiz

Se dois gaúchos estiverem na Série A

Inter Grêmio Juventude Caxias Ypiranga São Luiz Guarany de Bagé

Se três gaúchos estiverem na Série A