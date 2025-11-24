Presidente do Pelotas lamenta eliminação na Copa FGF: “Dói mais porque a gente sabe que o grupo era melhor”

Rodrigo Brito e o técnico Alessandro Telles concederam entrevista coletiva após o término da partida. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

A eliminação do Pelotas na semifinal da Copa FGF gerou frustração não só para os torcedores, mas também para os dirigentes do clube. Após o jogo, o presidente Rodrigo Brito, falou em “catástrofe” e pediu desculpas à torcida pela saída precoce da competição.

— Não é uma boa tarde, é uma péssima tarde. Uma catástrofe aconteceu hoje aqui dentro da Boca do Lobo — disse o presidente na abertura da coletiva de imprensa.

O presidente afirmou que o clube fez todos os esforços possíveis para alcançar a final e lamentou não ter conseguido transformar o planejamento em resultado.

— Fizemos tudo do melhor, tudo que estava ao nosso alcance. Montamos, na minha concepção, um bom grupo, talvez um dos melhores elencos que eu já vi na minha gestão. O que tinha que ter sido feito era a gente ter saído daqui com a nossa classificação. Não conseguimos, fomos incompetentes pra fazer isso — avalia.

Brito destacou que a frustração é maior justamente porque acreditava na força do elenco e no trabalho realizado ao longo do semestre.

— Dói mais porque a gente sabe que o grupo era melhor, que o trabalho estava bem feito.

O Pelotas encerrou a primeira fase na liderança, garantindo a classificação direta à semifinal. Mesmo com a eliminação, o clube detém o melhor ataque e o maior aproveitamento da competição.

A eliminação tira a única chance do Lobo de conquistar uma vaga na Série D de 2026, classificação dada ao campeão da Copa FGF. A última vez que o clube disputou a quarta divisão nacional foi em 2020.

Desgaste pessoal

O dirigente também revelou estar no limite físico e emocional devido à sobrecarga de responsabilidades no clube.

— É um leão que a gente mata por dia aqui dentro, pra manter o salário em dia, alimentação, suplementação. É muito difícil. São poucas mãos.

Brito ainda mencionou que a rotina intensa tem afetado sua vida pessoal e chegou a dizer que "precisa de um tempo". Apesar disso, o presidente garantiu que não pensa em deixar o clube: