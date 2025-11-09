Possível W.O. no futebol Gaúcho

Jogo está marcado para este domingo, no Estádio da Boca do Lobo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O São Gabriel não deve comparecer ao Estádio da Boca do Lobo na tarde deste domingo (9) para o último confronto da equipe na fase de grupos na Copa Professor Ruy Carlos Ostermann. A informação foi apontada pelo Pelotas, que anunciou a interrupção na venda de ingressos para a partida.

Clube entrou em campo ontem

O clube da Terra dos Marechais entrou pela última vez em campo ontem (8), pela Terceirona Gaúcha, e perdeu por 8 a 0 para o Riograndense no Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande, na Zona Sul do Estado.

O regulamento geral das competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) diz, no artigo 45º, que é necessário 66 horas de descanso aos atletas entre duas partidas profissionais.

Segundo a súmula da partida de ontem pela Terceirona, a equipe de São Gabriel tinha apenas um reserva à disposição para o confronto. A comissão técnica foi composta apenas assistente técnico e massagista.

Menos três pontos

Na Copinha, o São Gabriel é o último colocado, com menos três pontos. O clube acabou perdendo quatro pontos, por decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). Três atletas usaram nomes de outros jogadores para participar de uma partida.

A equipe de GZH tentou contato com a diretoria do São Gabriel, mas até o momento não obteve retorno.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) não se pronunciou sobre o tema.

O Pelotas divulgou nota sobre a interrupção da venda de ingresso:

O Esporte Clube Pelotas foi informado que o adversário deste domingo, o São Gabriel, não virá à Boca do Lobo. Sendo assim, deverá ser computada a vitória por W.O. O clube ainda tenta contato com o São Gabriel para entender a situação, mas não obteve retorno. As vendas de ingresso foram suspensas.

SIAPERGS se posicionou sobre o caso na sexta-feira (7)

O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul (SIAPERGS) informa que, com base no artigo 45º do Regulamento Geral das Competições da FGF, é obrigatória a concessão de, no mínimo, 66 horas de descanso aos atletas profissionais entre duas partidas oficiais, independentemente da competição ou categoria envolvida.

Que, regras inerentes a intervalos de descanso, em qualquer ofício profissional, é entendido pela Jurisprudência nacional como matéria de ordem pública e indisponível, pois reveste-se de tempo necessário ao recondicionamento físico e psíquico de qualquer trabalhador, o que se aplica principalmente ao atleta profissional.

Assim, entidades de práticas desportivas devem sempre primar pelo respeito ao gozo deste intervalo mínimo, tomando todas as cautelas, seja na substituição dos atletas de seu grupo, seja no cuidado quando da inscrição de seu time em mais de uma competição esportiva.

Em virtude de eventual possibilidade de descumprimento deste intervalo mínimo de recuperação física e psicológica, e não havendo autorização da Presidência da FGF, e de laudo médico, o SIAPERGS não tem como orientar, muito menos anuir em autorização para que os atletas entrem em campo de jogo sem o gozo completo do intervalo das 66 horas, tudo conforme o dever da entidade sindical na proteção de sua categoria.