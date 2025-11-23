Pelotas x Aimoré hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF 

Pelotas e Aimoré se enfrentam neste domingo (23), às 15h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Boca do Lobo.
Após vencer o duelo de ida por 2 a 1 no Cristo Rei, em São Leopoldo, a equipe comandada por Alessandro Telles garante classificação com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão também vai para as penalidades.
Prováveis escalações para Pelotas x Aimoré
Pelotas:
Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Lucas Hulk, Vinícius Kiss e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Léo Ferraz. Técnico: Alessandro Telles.
Aimoré:
Enzo; Maicon, Micael, Tiago e Cassio; Araújo, Jeferson e Cris Magno; Vidmar, Mauri e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.
Arbitragem de Pelotas x Aimoré
Arbitragem de Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Douglas Israel Paulo Vidarte e Mauricio Dalé Granatto.
Onde assistir a Pelotas x Aimoré
A partida terá transmissão por imagens pelo canal oficial do Pelotas no Youtube.