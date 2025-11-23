Pelotas x Aimoré hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa FGF 

Boca do Lobo será o palco da partida. Lucas Canez / Pelotas,Divulgação

Pelotas e Aimoré se enfrentam neste domingo (23), às 15h, pelo jogo de volta da semifinal da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O jogo ocorre na Boca do Lobo.

Após vencer o duelo de ida por 2 a 1 no Cristo Rei, em São Leopoldo, a equipe comandada por Alessandro Telles garante classificação com um empate. Se perder por um gol de diferença, a decisão também vai para as penalidades.

Prováveis escalações para Pelotas x Aimoré

Pelotas:

Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Lucas Hulk, Vinícius Kiss e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Léo Ferraz. Técnico: Alessandro Telles.

Aimoré:

Enzo; Maicon, Micael, Tiago e Cassio; Araújo, Jeferson e Cris Magno; Vidmar, Mauri e Ariel. Técnico: Ariel Lanzini.

Arbitragem de Pelotas x Aimoré

Arbitragem de Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues, Douglas Israel Paulo Vidarte e Mauricio Dalé Granatto.

Onde assistir a Pelotas x Aimoré