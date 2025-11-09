Pelotas vence por W.O. após ausência do São Gabriel na Boca do Lobo

Atletas e arbitragem permaneceram por 30 minutos no gramado. Heitor Araujo / EC Pelotas

O Esporte Clube Pelotas venceu o São Gabriel por W.O., na tarde deste domingo (9), pela última rodada da fase de grupos da Copa Professor Ruy Carlos Ostermann. O adversário não compareceu ao Estádio da Boca do Lobo, e o placar foi confirmado como 3 a 0 para o Pelotas, conforme prevê o regulamento da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A equipe da casa entrou em campo, conforme o protocolo.

Após o tempo regulamentar, o árbitro Edimilson Fernando dos Santos da Luz homologou a vitória do Pelotas por 3 a 0, conforme prevê o regulamento.

Com o resultado, o Pelotas chegou a 16 pontos e se isolou na liderança do grupo.

O São Gabriel já havia atuado no sábado (8), pela Terceirona Gaúcha, quando perdeu por 8 a 0 para o Riograndense, em Rio Grande. O clube tinha apenas um jogador no banco de reservas e uma comissão técnica reduzida, composta por assistente e massagista.

O Regulamento Geral das Competições da FGF, em seu artigo 45º, determina que é obrigatório um intervalo mínimo de 66 horas de descanso entre duas partidas profissionais. Diante dessa condição, o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul (SIAPERGS) já havia se manifestado na sexta-feira (7), orientando que os atletas não atuassem sem o cumprimento do período de recuperação.

Na Copa Ruy Carlos Ostermann, o São Gabriel encerra a participação na última colocação, com menos três pontos, após perder quatro em decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do RS (TJD-RS) por irregularidades na escalação de atletas.

Lanterna com dificuldades

Os problemas do São Gabriel já haviam se manifestado no sábado (8), quando a equipe foi goleada pelo Riograndense por 8 a 0 no Estádio Torquato Pontes. Segundo a súmula, o clube relacionou apenas 12 atletas, tendo feito somente uma substituição.

O não comparecimento neste domingo se deve, ao pequeno número de atletas a disposição da equipe, já que não é permitida a escalação dos mesmos atletas, conforme previsto no Regulamento Geral de Competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Pontuação negativa e punição

O São Gabriel encerra sua participação como último colocado na Copa FGF, com três pontos negativos. O clube já havia sido penalizado na competição com a perda de quatro pontos por fraude na escalação, onde três atletas utilizaram a identidade de outros jogadores.