Pelotas vence o Aimoré com gol nos acréscimos e larga na frente na semifinal da Copa FGF

Jean Roberto marcou o primeiro gol do Pelotas. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

O Pelotas venceu o Aimoré, por 2 a 1, nesta quinta-feira (20), e largou na frente na semifinal da Copa FGF. Jean Roberto e Douglas Zielke fizeram os gols da vitória no Cristo Rei, que dá a vantagem do empate ao Áureo-Cerúleo no domingo (23), às 15h.

Condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) com a perda de dois mandos de campo, o Pelotas depende de um efeito suspensivo para poder abrir os portões à torcida da Boca do Lobo no jogo de volta.

Dentro de campo, Alessandro Telles escalou o seu time considerado ideal. A principal dúvida estava na presença de Lucas Hulk, suspenso após condenação. Apesar disso, o volante recebeu efeito suspensivo e pode atuar.

Primeiro tempo de bola parada

O Pelotas começou melhor e abriu o placar logo cedo em sua principal jogada ofensiva: a bola parada. Aos seis minutos, Gustavo Ermel cobrou escanteio na primeira trave, Vinicius Kiss desviou e Jean Roberto completou para mandar a bola para o fundo da rede.

Após o gol, o Pelotas reduziu a intensidade inicial e viu o time da casa crescer na partida e criar chances também através da bola aérea. Aos 19 minutos, em uma dessas oportunidades, a bola bateu no braço de Lucas Hulk e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, Mauri bateu com categoria, no canto direito de Rodrigo Mamá, e empatou a partida.

A partida seguiu equilibrada e aberta, com ambas equipes buscando o ataque, sobretudo através da bola aérea. Apesar disso, Pelotas e Aimoré não tiveram a mesma efetividade dos primeiros minutos e foram para o intervalo com a igualdade no placar.

A principal chance aconteceu aos 48 minutos. Victor Lima cobrou escanteio na segunda trave. A bola encontrou Cristiano, que cabeceou firme para o chão, obrigando o goleiro Enzo a fazer uma grande defesa.

Segundo tempo do time da casa

Em busca da vantagem em casa, o Aimoré voltou para o segundo tempo pressionando. O time seguiu apostando em bolas aéreas e quase virou o marcador em duas oportunidades, aos nove e aos 11 minutos.

Na primeira, Maicon aproveitou a sobra do escanteio e cruzou fechado para Micael cabecear no travessão. Depois, Araújo cruzou na segunda trave para Maicon, de cabeça, mandar a bola mais uma vez na trave de Rodrigo Mamá.

O Pelotas quase marcou o segundo aos 26 minutos. Victor Lima foi acionado em profundidade na ponta esquerda e serviu Otávio, que chegava dentro da área, sem marcação, frente a frente com o goleiro. Apesar disso, o atleta não conseguiu finalizar e desperdiçou a melhor oportunidade da equipe na etapa final.

Aos 30 minutos o Pelotas perdeu o seu artilheiro na competição. Cristiano deu um pisão em Cassio e recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a menos, o Pelotas foi quem chegou com maior perigo. Otávio puxou o contra-ataque e carregou até a área. O camisa 20 finalizou cruzado para boa defesa do goleiro.

O gol da vitória do Pelotas veio no último lance da partida, aos 47 minutos. Victor Lima cobrou falta na cabeça de Douglas Zielke, que subiu mais alto que todo mundo e mandou a bola para o fundo da rede.

Copa FGF — Jogo de ida da semifinal

Aimoré (1)

Enzo; Maicon, Micael, Tiago e Cassio; Araújo, Jeferson Vidmar e Mauri; e Ariel e Matheus Mazia. Técnico: Ariel Lanzini.

Pelotas (2)

Rodrigo Mamá; Nicolas Ferri, Michel Bennech, Darlan e Adryel; Vitor Oliveira, Vinícius Kiss e Jean Roberto; Gustavo Ermel, Victor Lima e Cristiano. Técnico: Alessandro Telles.

GOLS: Jean Roberto (P), Douglas Zielke (P) e Mauri (A)

ARBITRAGEM: Rodrigo Brand da Silva, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Tomas Ledur Hartmann.

LOCAL: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Próximo jogo

Pelotas x Aimoré — Domingo (23)