Pelotas recebe competição estadual de Natação do Interior com 250 atletas

O Clube Brilhante, em Pelotas, se transformou no palco do esporte aquático gaúcho ao sediar o Campeonato Estadual do Interior de Verão de Natação, que termina nesta sexta-feira (21). A competição reúne aproximadamente 250 atletas federados, provenientes de nove equipes de oito cidades do Rio Grande do Sul.

O evento é organizado pela Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos (FGDA) e serve como vitrine para os melhores atletas do interior nas categorias Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Júnior e Sênior.

A disputa acontece na piscina de 25 metros do clube, com os nadadores competindo em diversas provas nos naipes masculino e feminino. O programa inclui modalidades tradicionais como 100 metros livre, além dos nados borboleta, peito, costas e medley, e também as provas de revezamento.

O técnico de natação do Clube Brilhante, Antônio Carlos Brauner Weymar – o Nico, destaca a importância do evento para o desenvolvimento da modalidade.

— São os melhores atletas do interior que estão aqui participando, todas as equipes federadas. É uma competição oficial, um evento muito grande. Até o momento, o clube vem saindo muito bem, os atletas melhorando suas marcas. Eles treinaram duro, desde janeiro, toda essa temporada, e estão colhendo seus frutos agora nessa competição — afirma.

Forte presença pelotense

O Clube Brilhante participa com uma delegação robusta, composta por 49 atletas. A equipe representa a cidade em diversas categorias, com nadadores de 8 e 25 anos.

A realização da competição em Pelotas é motivo de orgulho para a direção do clube, conforme expressa o presidente da entidade, Jonas Ricardo Ribeiro Alves.

— É uma satisfação muito grande a gente conseguir trazer para Pelotas novamente um campeonato de esporte, difundir um esporte amador na nossa cidade, um esporte que a gente luta há tanto tempo — disse Alves. Ele lembra que a última vez que o clube sediou o evento foi em 2022.

O evento une diferentes gerações de nadadores, desde os mais jovens até os mais experientes.