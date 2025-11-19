Pelotas perde mandos de campo por arremesso de rojões no clássico Bra-Pel

Primeiro rojão estourou ao lado do goleiro do Xavante, atrasando o início do segundo tempo. Daniel Costa / Grupo RBS

A Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) julgou, nesta quarta-feira (19), os incidentes registrados no clássico Bra-Pel disputado no Bento Freitas, pela Copa FGF. O empate em 1 a 1 dentro de campo deu lugar a um julgamento repleto de punições, com destaque para a perda de dois mandos de campo pelo Pelotas.

Além da perda de dois mandos de campo, o Pelotas foi condenado ao pagamento de multa de R$ 2.500 devido ao arremesso de rojões atrás do gol defendido pelo Brasil. Os artefatos foram lançados em dois momentos: no retorno do intervalo, atrasando o recomeço da partida e estourando ao lado do goleiro rubro-negro, e aos 49 minutos do segundo tempo.

A direção áureo-cerúlea já entrou com recurso pedindo um efeito suspensivo contra a condenação até uma nova decisão do TJD - que atuará em plantão no feriado. Caso o Tribunal não tenha uma resposta até o domingo (23), a partida de volta da semifinal, marcada às 15h, deverá ser ser realizada na Boca do Lobo com os portões fechados.

O volante Lucas Hulk , expulso no Bra-Pel, teve sua denúncia analisada em três partes. Ele foi absolvido da expulsão original, mas recebeu duas partidas de suspensão: uma por conduta enquadrada como pisão no árbitro e outra por invadir o campo após receber o cartão vermelho. Como cumpriu a primeira suspensão diante do São Gabriel, o volante retorna no duelo de volta diante do Aimoré.

Clube é absolvido de acusação de ato racista

O Pelotas foi absolvido por unanimidade da denúncia de ato discriminatório (Art. 243-G). O torcedor detido no estádio negou intenção racista e afirmou que simulava um ônibus, fazendo referência ao acidente envolvendo a delegação xavante em 2009.

Brasil também é punido