Pelotas perde mandos de campo por arremesso de rojões no clássico Bra-Pel

Clube recorreu à decisão e aguarda um novo julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS)

Daniel Costa

