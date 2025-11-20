Pelotas não consegue efeito suspensivo; clube promete nova ação para receber público na Boca do Lobo

Partida de volta da semifinal, diante do Aimoré, poderá não contar com a presença de público. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas não conseguiu o efeito suspensivo para reverter a perda de dois mandos de campo, imposta pela Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS). A decisão, publicada na tarde desta quinta-feira (20), manteve a punição relacionada ao uso de rojões pela torcida áureo-cerúlea no clássico Bra-Pel.

Com a negativa, o duelo de volta da semifinal da Copa FGF, diante do Aimoré, no domingo (23), na Boca do Lobo, deve ocorrer com portões fechados.

Segundo o auditor Pedro Dahne Silveira Martins, responsável pela análise do recurso, apenas o pedido referente ao atleta Lucas Hulk foi acatado. O volante está liberado para atuar enquanto o processo aguarda julgamento no Pleno do Tribunal.

— A penalidade de perda de mando de campo [...] deve ser mantida, considerando a gravidade das condutas atribuídas à sua torcida — diz o despacho.

Direção busca reverter decisão

Logo após a vitória diante do Aimoré, no Cristo Rei, o vice-presidente do Pelotas, Vinicius Conrad, reforçou que a direção não considera a situação encerrada.

O torcedor de verdade, que vai com a família, não merece ser punido por dois ou três idiotas que jogaram rojão VINICIUS CONRAD Dirigente do Pelotas

Segundo ele, o clube mobiliza seu departamento jurídico para tentar reverter a punição na sexta-feira (21), com uma reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre:

— Não está morto quem peleia. A gente vai lá (na sede da FGF) tentar conversar, porque além da torcida merecer estar no estádio em um jogo decisivo, a gente precisa da renda.

O dirigente reforçou que a punição atinge um público que não tem relação com o episódio dos rojões.

— O torcedor de verdade, que vai com a família, não merece ser punido por dois ou três idiotas que jogaram rojão. A Boca do Lobo merece estar cheia domingo — disse.

Nota oficial do Pelotas

Após a publicação da decisão, o clube divulgou um comunicado confirmando a manutenção da punição e garantindo que irá seguir em busca de uma decisão favorável. Veja íntegra:

O Esporte Clube Pelotas recebeu há pouco a análise da FGF acerca do efeito suspensivo solicitado pelo clube. No documento consta que o atleta Lucas Hulk poderá participar da partida desta quinta-feira (20/11) contra o Aimoré. Porém, a pena da perda de dois mandos de campos segue mantida.

Seguiremos por meios jurídicos, em busca de elucidar que atos individuais não podem se sobressair a uma história de um clube centenário, expoente da luta e resistência de se fazer futebol no interior do Estado.

Entenda a condenação

No julgamento realizado na quarta-feira (19), o Pelotas foi punido com dois mandos de campo e multa de R$ 2,5 mil. O TJD considerou o clube responsável pelos rojões lançados atrás do gol defendido pelo Brasil em dois momentos da partida: logo após o intervalo, quando o estouro atrasou a retomada do jogo e explodiu ao lado do goleiro rubro-negro, e aos 49 minutos do segundo tempo.

A direção áureo-cerúlea agiu rapidamente e protocolou o recurso, com pedido de efeito suspensivo, ainda na tarde de quarta.

Outras decisões do julgamento

O volante Lucas Hulk, expulso no Bra-Pel, teve sua situação avaliada em três pontos. Ele foi absolvido da expulsão original, mas recebeu duas partidas de suspensão.

O Pelotas também foi absolvido, por unanimidade, da acusação de ato discriminatório prevista no Artigo 243-G. O torcedor detido no Bento Freitas negou ter proferido insulto racista e afirmou que apenas imitava o som de um ônibus, em referência ao acidente envolvendo a delegação do Brasil em 2009.

