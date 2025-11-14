Pelotas ficará mais de duas semanas sem entrar em campo

Última partida do Lobo foi o clássico Bra-Pel, em 2 de novembro. Daniel Costa / Grupo RBS

O Pelotas chegará às semifinais da Copa FGF após um longo intervalo sem jogos oficiais. A última vez que o Lobo entrou em campo foi no dia 2 de novembro, quando empatou em 1 a 1 com o Brasil no clássico Bra-Pel.

No último final de semana, o Lobo até tinha partida marcada, válida pela última rodada da primeira fase da Copa FGF. No entanto, o São Gabriel não compareceu à Boca do Lobo e o time pelotense venceu por W.O. O resultado conquistado garantiu o Pelotas na liderança, com 16 pontos, e colocou o clube diretamente na semifinal, sem necessidade de disputar repescagem.

Com a classificação direta, o Lobo ganhou mais uma semana sem jogos, ampliando o intervalo antes dos duelos decisivos.

Próximo compromisso